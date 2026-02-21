Đang tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích sau vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

(VTC News) -

Tối 21/2, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Tạ Quang Công, Chủ tịch UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật tàu chở khách.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.X.)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, tại khu vực hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái xảy ra vụ tai nạn đường thủy khiến một tàu chở khách bị lật. Ngay sau khi nắm được sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng và triển khai các biện pháp ứng phó.

Lãnh đạo xã cho biết các đơn vị liên quan đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm những người nghi mất tích.

Đến khoảng 21h cùng ngày, công tác cứu nạn vẫn được triển khai khẩn trương. Các lực lượng tiếp tục rà soát khu vực xảy ra tai nạn và mở rộng phạm vi tìm kiếm trên mặt hồ. Theo thông tin ban đầu, hiện còn 6 người mất tích.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện nhà chức trách đã xác định được danh tính 6 người mất tích sau vụ tàu chở khách va chạm phà chở đá trên hồ Thác Bà.

VTC News tiếp tục cập nhật...