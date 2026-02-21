Khẳng định vai trò và vị thế Việt Nam tại Hội đồng Hòa bình về Gaza

Chuyến công tác tới Washington D.C. của Tổng Bí thư Tô Lâm từ ngày 18 - 20/2 (giờ địa phương), tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, đã ghi dấu những bước tiến quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm và vị thế quốc tế của Việt Nam, đồng thời tạo động lực mới cho quan hệ song phương với Hoa Kỳ trong giai đoạn phát triển mới.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza cùng nguyên thủ và lãnh đạo từ hơn 50 quốc gia là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Việt Nam ở cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến công tác là bước đi ngoại giao quan trọng, không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam mà còn thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, phù hợp với tinh thần Đại hội XIV.

Là một trong những thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Việt Nam đã thể hiện rõ lập trường nhất quán: mọi tranh chấp và xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng các quyền cơ bản và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mong muốn của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các thành viên để chấm dứt xung đột, bảo vệ dân thường, đảm bảo tiếp cận nhân đạo, tái thiết cơ sở hạ tầng tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình chính trị đáng tin cậy nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững tại khu vực Trung Đông.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với các nỗ lực hòa bình quốc tế nói chung, cũng như thiện chí và nỗ lực đóng góp của Việt Nam vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một Nhà nước Palestine.

Sự chủ động của Việt Nam không chỉ thể hiện trách nhiệm quốc tế mà còn củng cố hình ảnh một quốc gia tích cực đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, coi đó là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác toàn cầu, đồng thời thể hiện vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam - một quốc gia "đáng ngưỡng mộ" trong cộng đồng quốc tế.

Tờ The Washington Times đề cao ý nghĩa của việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp, cho rằng trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chi phối bởi xung đột, phân mảnh và cạnh tranh địa chính trị, sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao Việt Nam không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là một tín hiệu chủ động, có chủ đích, chuyển tải nhiều thông điệp chiến lược.

Tờ báo đánh giá điều sâu sắc nhất trong chuyến đi này là việc Việt Nam - một quốc gia từng trải qua nhiều thập niên chiến tranh, nay trở thành ví dụ sống động cho năng lực tái thiết và hòa giải - lan tỏa thông điệp hòa giải, câu chuyện kiến tạo hòa bình, tái thiết và phát triển.

Trang Moderndiplomacy nhấn mạnh việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza thể hiện cam kết gắn kết một cách rõ ràng hơn của Hà Nội với các nỗ lực liên quan tới các vấn đề như hòa bình Trung Đông, nâng cao vị thế của Việt Nam như một cường quốc tầm trung có vai trò xây dựng.

Bước đi này sẽ củng cố hình ảnh của Việt Nam như một chủ thể độc lập, tự chủ trước tất cả các cường quốc. Đồng quan điểm, Giáo sư danh dự Carl Thayer từ Đại học New South Wales, Australia, nhận định Việt Nam đang thể hiện vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế; việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự sự kiện là cơ hội để Việt Nam nâng cao uy tín, từ một quốc gia từng là nạn nhân chiến tranh, nay sẵn sàng hỗ trợ tái thiết.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam chủ động tham gia xây dựng định hình các thể chế đa phương.

Trên bình diện quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặt hái những kết quả rõ rệt, củng cố vững chắc trụ cột kinh tế - thương mại và tin cậy chính trị giữa hai quốc gia.

Điểm nhấn quan trọng nhất là cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Trong không khí cởi mở, Tổng thống Trump bày tỏ tình cảm yêu mến nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định tiếp tục ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng."

Ông khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1-D3). Đây là một bước tiến quan trọng, tháo gỡ nút thắt lớn cho dòng chảy công nghệ và thương mại.

Trong các cuộc gặp với các quan chức Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, coi Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa hai bên cũng đang bước vào giai đoạn quyết định với những tiến bộ đáng kể.

Nhân dịp này, hàng loạt thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước với tổng giá trị lên tới 37,2 tỷ USD, trải rộng trong các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, viễn thông, hàng không và y tế đã được trao và ký kết, kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối hàng không, du lịch, đầu tư..., đồng thời góp phần cân bằng thương mại song phương.

Song song với hợp tác kinh tế, các nỗ lực ngoại giao cũng được thúc đẩy. Tổng Bí thư đã điện đàm với nhiều thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thảo luận các vấn đề hợp tác, đặc biệt là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, vốn là nền tảng duy trì sự tin cậy giữa hai nước.

Có thể thấy rõ, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này không chỉ là sự ủng hộ cho nỗ lực hòa bình ở Trung Đông nói riêng và toàn cầu nói chung, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với tinh thần Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Với những kết quả cụ thể, chuyến đi tiếp tục củng cố kỷ nguyên mới trong ngoại giao của Việt Nam: chủ động, trách nhiệm trên bình diện đa phương và thực chất, hiệu quả trong quan hệ song phương.

Đây là minh chứng sống động cho đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng, góp phần vào hòa bình, thịnh vượng ở khu vực và thế giới.