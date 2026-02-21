Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, khách sạn tại Nha Trang, Đà Lạt vẫn kín phòng

(VTC News) -

Ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, chiều 21/2, (tức mừng 5 Tết), phố biển Nha Trang tiếp tục đón làn sóng du khách từ các nơi đến với nơi này.

Tại nhiều tuyến đường ở trung tâm Nha Trang quá tải, trong đó tuyến đường Trần Phú, Biệt Thự, Nguyễn Thị Minh Khai... xe bị ùn ứ cục bộ, di chuyển chậm.

Du khách đến Nha Trang dịp Tết tăng cao.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang cho biết đã cử lực lượng có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, giải tỏa ùn ứ tại các ngã ba Hoàng Diệu - Trần Phú, Trần Quang Khải - Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Phú… đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đường xá Nha Trang đông đúc dịp Tết.

Trong khi đó, sáng mùng 5 Tết, hầu hết khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở trung tâm Nha Trang và khu Bãi Dài (tỉnh Khánh Hòa) đều kín phòng.

Tại các khách sạn 4 - 5 sao ở tuyến đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng (phường Nha Trang, phường Bắc Nha Trang) gần như kín toàn bộ phòng, các phòng có view hướng biển đều được khách đặt đến mùng 6, mùng 7, các khách sạn 3 - 5 sao không còn phòng cho khách du lịch.

Ông Trần Văn Phú - Trưởng Phòng quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang cho biết, trong ngày mùng 5 Tết đã có 9.000 lượt khách đi tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang. Trước đó, mùng 4 Tết, bến tàu đã đón hơn 10.000 lượt khách tham quan.

Còn Tháp Bà Pô Nagar đón hơn 10.000 lượt khách tham quan trong mùng 4 Tết. Đến 12h mùng 5 Tết, khu di tích đón hơn 6.000 lượt khách tham quan.

Tại phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) chạy dọc các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân… tìm chỗ lưu trú nhưng liên tục bắt gặp bảng “hết phòng” khi khách sạn, homestay đồng loạt “cháy phòng”.

Chợ đêm Đà Lạt đông đúc người dân, du khách vui chơi, mua sắm những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Tại các điểm tham quan được yêu thích như Thung lũng Tình Yêu, Vườn hoa Đà Lạt, Thác Datanla…, lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Bãi giữ xe chật kín, du khách phải xếp hàng mua vé, chờ chụp ảnh tại các tiểu cảnh.

Các phường khu vực Đà Lạt đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: yêu cầu cơ sở kinh doanh kê khai, niêm yết giá rõ ràng; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ; bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại các khu, điểm du lịch. Công tác tuyên truyền ứng xử văn minh, thân thiện với du khách được đẩy mạnh, tạo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh.

Do lượng xe cộ các loại tăng đột biến, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng huy động 100% lực lượng phối hợp với công an các phường túc trực tại các nút giao thông để điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông, hạn chế tối đa tình trạng kẹt xe cục bộ.

Theo đánh giá từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh , dịp Tết Bính Ngọ 2026, hoạt động du lịch tại Lâm Đồng – Đà Lạt diễn ra sôi động, an toàn, giá cả dịch vụ ăn uống và lưu trú cơ bản ổn định, thái độ phục vụ được nâng cao. Những kết quả tích cực này tiếp tục củng cố vị thế của Đà Lạt là điểm đến mùa xuân hấp dẫn, thân thiện và đáng tin cậy đối với du khách trong và ngoài nước.

Dự báo lượng khách đến Đà Lạt nghỉ dưỡng, vui chơi vẫn đông đúc kéo dài tới khoảng Mùng 7 Tết như thường lệ hằng năm.