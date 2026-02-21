XSMN 21/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 21/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 21/2. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 7 ngày 21/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 21/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 21/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay XSMN do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) đảm nhiệm.

- Thứ Ba: XSMN được tổ chức mở thưởng bởi các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Kết quả XSMN được quay tại các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) phối hợp quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN do các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) thực hiện quay số.

- Thứ Bảy: Lịch mở thưởng XSMN thuộc về các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN được quay số tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi kiểm tra và xác nhận vé trúng, người chơi có thể đến trụ sở Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý vé số được ủy quyền gần nơi sinh sống để làm thủ tục nhận thưởng.

- Khi tiến hành lĩnh giải, người trúng thưởng cần mang theo CCCD/CMND hoặc các giấy tờ hợp lệ khác theo yêu cầu của Công ty XSKT nhằm phục vụ công tác đối chiếu, xác minh.

- Vé trúng thưởng chỉ có giá trị nhận giải trong vòng 30 ngày, tính từ ngày quay số được in trên vé. Hết thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực và không được xem xét chi trả.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai hình thức nhận giải sau:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương: Đây là cách làm phổ biến nhờ sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian di chuyển. Tuy nhiên, khi nhận thưởng tại đại lý, người trúng sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ đổi thưởng theo thỏa thuận.

- Nhận thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT: Người chơi mang vé trúng đến đúng công ty phát hành ghi trên vé để làm thủ tục lĩnh giải. Hình thức này đặc biệt phù hợp với các giải thưởng có giá trị lớn, giúp đảm bảo an toàn và không phát sinh phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

