XSMN 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 17/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 17/2. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 3 ngày 17/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 17/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 17/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 15/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 15/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 15/2/2026, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 15/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 15/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 14/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 14/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 14/2/2026, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 14/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 14/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 13/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 13/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 13/2/2026, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 13/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 13/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 12/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 12/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 12/2/2026, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 12/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 12/2/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ quay số do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ từ đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ quay số tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ mở thưởng Xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ từ đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được quay số ở đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi có kết quả trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi cư trú để làm thủ tục nhận giải.

- Khi tiến hành lĩnh thưởng, người trúng cần mang theo CCCD/CMND cùng những giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của Công ty XSKT để hoàn tất hồ sơ chi trả.

- Thời gian nhận thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé số. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị và sẽ không được giải quyết nhận thưởng với bất kỳ lý do nào.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai hình thức đổi thưởng sau:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương: Đây là cách làm phổ biến nhờ sự tiện lợi và nhanh gọn, không cần di chuyển xa đến công ty xổ số. Tuy nhiên, người trúng thưởng sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ (phí đổi vé trúng) cho đại lý.

- Nhận thưởng trực tiếp tại Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) theo địa chỉ in trên vé: Hình thức này thường được ưu tiên với các giải thưởng có giá trị lớn vì đảm bảo an toàn và không phát sinh phí giao dịch, giúp người trúng nhận đủ giá trị giải thưởng theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.