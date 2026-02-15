XSMN 15/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 15/2. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày chủ nhật ngày 15/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 15/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 15/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay số do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được quay số tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay số Xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam từ các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam được quay số tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Quy định cần biết XSMN

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên trạng như lúc phát hành, đúng kích thước, đầy đủ dãy số, không bị rách nát, chắp nối, tẩy xóa hay can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào.

- Người trúng thưởng cần làm thủ tục lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số; quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực chi trả.

- Tiền thưởng được thanh toán một lần duy nhất, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu của người nhận giải.

- Trường hợp một vé cùng lúc trúng nhiều giải, người chơi sẽ được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải trúng thưởng.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Thường xuyên truy cập website vtcnews.vn để theo dõi kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác mỗi ngày.

- Tra cứu kết quả XSMN trên điện thoại bằng cách nhắn tin theo cú pháp in sẵn trên vé số; sau khoảng 2–3 phút, hệ thống sẽ gửi kết quả về máy.

- Theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam qua kênh truyền hình hoặc nền tảng YouTube vào khung giờ 16h15 hằng ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.