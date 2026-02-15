Tuyển sinh đại học 2026: Bỏ xét riêng học bạ, thí sinh đặt tối đa 15 nguyện vọng

(VTC News) -

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc bãi bỏ phương thức xét tuyển đại học chỉ bằng học bạ một cách độc lập.

Theo quy định mới, nếu thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển, các trường sẽ yêu cầu kết quả này đi kèm với điều kiện về điểm thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30. Quy định này nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào và hạn chế việc chỉ dựa vào điểm học bạ mà không có thước đo đánh giá chung.

Như vậy, thí sinh xét học bạ cũng cần có điểm thi tốt nghiệp 3 môn THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm mới được xét tuyển đại học.

Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học trong đó bắt buộc phải có môn toán hoặc ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Bộ Giáo dục cũng điều chỉnh quy định về số lượng nguyện vọng xét tuyển. Thay vì giới hạn ở mức thấp hơn (với 10 nguyện vọng) trong dự thảo trước đó, thí sinh năm 2026 sẽ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển vào các chương trình đào tạo, ở các cơ sở đào tạo khác nhau.

Quy chế mới cũng quy định rõ việc sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên và yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng quy chế này làm cơ sở để xây dựng, công bố phương án tuyển sinh chi tiết.

Theo đó, thứ tự nguyện vọng do thí sinh tự sắp xếp theo mức ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất. Việc tăng số lượng nguyện vọng được đưa ra nhằm tạo thêm cơ hội lựa chọn cho thí sinh trong quá trình xét tuyển. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Bộ Giáo dục chính thức bỏ xét học bạ độc lập, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. (Ảnh minh họa)

Các điều kiện xét tuyển, cách tính điểm ưu tiên, điểm xét thưởng cũng được hướng dẫn chặt chẽ để đảm bảo công bằng với mọi thí sinh.

Cụ thể, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển). Trong đó, điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0 đến 3 điểm; điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5 điểm; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 - 1,5 điểm.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Những thay đổi này được Bộ GD&ĐT đưa ra sau khi tiếp thu ý kiến từ chuyên gia, nhà trường và dư luận xã hội, với mục tiêu tạo một kỳ tuyển sinh công bằng, minh bạch và phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho giáo dục đại học.