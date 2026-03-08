Điểm mới trong tuyển sinh khối trường quân đội năm 2026

(VTC News) -

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường quân đội năm 2026 bắt buộc phải tham gia sơ tuyển và đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi. Trong đó, thí sinh dự tuyển không quá 21 tuổi; riêng quân nhân đã xuất ngũ có thể dự tuyển đến 23 tuổi.

Thông tin trên được Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự thuộc Bộ Quốc phòng cho biết sáng 8/3 tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, tất cả thí sinh nam và nữ muốn dự tuyển vào các trường quân đội đều phải tham gia sơ tuyển và đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2. Thời gian sơ tuyển kéo dài từ ngày 10/2 đến 15/4/2026.

Đối với thí sinh ngoài quân đội, việc sơ tuyển được thực hiện tại ban tuyển sinh quân sự cấp xã, phường hoặc đặc khu. Trong khi đó, quân nhân đang tại ngũ thực hiện sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Nam Trần)

Về phương thức tuyển sinh, năm 2025 các trường quân đội áp dụng ba phương thức gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; cùng với xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2026, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng bổ sung thêm một phương thức mới là xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức.

Theo kế hoạch, kỳ thi này dự kiến tổ chức một đợt vào tuần thứ ba của tháng 6 tại ba địa điểm gồm Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Bài thi đánh giá năng lực tổng điểm tối đa 150 điểm, gồm 3 phần:

Phần thứ nhất là Toán học và xử lý số liệu (tư duy định lượng), thời gian làm bài 80 phút, gồm 50 câu hỏi, trong đó có 35 câu trắc nghiệm bốn lựa chọn và 15 câu điền đáp án, thang điểm 50.

Phần thứ hai là Văn học - ngôn ngữ (tư duy định tính), thời gian 55 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm bốn lựa chọn, chấm theo thang điểm 50.

Phần thứ ba là Khoa học hoặc tiếng Anh, thời gian 60 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án, thang điểm tối đa 50. Ở phần này, thí sinh được lựa chọn làm bài thi khoa học hoặc tiếng Anh.

Cấu trúc chi tiết bài thi đánh giá năng lực Bộ Quốc phòng.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt chuẩn. Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm đánh giá năng lực và kết quả sẽ hiển thị ngay trên màn hình sau khi thí sinh hoàn thành bài hoặc hết thời gian làm bài.

Năm 2026, 23 học viện và trường sĩ quan trong quân đội tham gia tuyển sinh với 5.420 chỉ tiêu đào tạo đại học và cao đẳng hệ quân sự, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025.