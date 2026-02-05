Danh sách 23 trường quân đội xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực năm 2026

(VTC News) -

Theo đó, kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh quân sự sẽ được tổ chức một đợt vào tuần thứ 3 của tháng 6/2026, ngay sau khi thí sinh hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ban Tuyển sinh quân sự cho biết lịch thi có thể được điều chỉnh theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công bố trước khi thí sinh đăng ký dự thi ít nhất một tháng.

23 trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực tuyển sinh hệ quân sự 2026. (Ảnh minh họa)

Ban Tuyển sinh quân sự dự kiến tổ chức kỳ thi tại ba khu vực chính: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội) cho khu vực miền Bắc, Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) cho khu vực miền Trung, và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai) cho khu vực miền Nam. Nếu số lượng thí sinh đông, đơn vị tổ chức thi có thể phối hợp với các trường đại học trong vùng để mở thêm điểm thi.

Danh sách 23 đơn vị sử dụng kết quả kỳ thi gồm nhiều học viện và trường sĩ quan chuyên ngành, như Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và các cơ sở đào tạo kỹ thuật quân sự khác.

Danh sách 23 đơn vị sử dụng kết quả thi Kỳ thi đánh giá năng lực Quân đội để tuyển vào hệ quân sự năm 2026:

Việc chính thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực vào tuyển sinh hệ quân sự là bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quân đội ngay từ đầu vào. Sự thay đổi này không chỉ đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho thí sinh, mà còn khẳng định sự đồng bộ hóa giữa tuyển sinh quân sự với hệ thống giáo dục quốc gia, giúp đánh giá toàn diện năng lực và nhận diện chính xác những ứng viên có tiềm năng tư duy xuất sắc.