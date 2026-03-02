Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Tự vô địch giải thế giới

(VTC News) -

Tuyển billiards Việt Nam với bộ đôi Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đã xuất sắc giành chức vô địch Giải carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Đức ở trận chung kết diễn ra tối 1/3 tại Viersen.

Ở bàn đấu đầu tiên, Trần Quyết Chiến thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua cơ thủ kỳ cựu Martin Horn (hạng 9 thế giới) với tỷ số 40-30 chỉ sau 17 lượt cơ. Tay cơ 42 tuổi tạo bước ngoặt bằng đường cơ 11 điểm bùng nổ ở thời điểm quyết định, mang về lợi thế lớn cho đội Việt Nam.

Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đã xuất sắc giành chức vô địch Giải carom 3 băng đồng đội thế giới 2026. (Nguồn: DBU)

Trong khi đó, Nguyễn Trần Thanh Tự cũng kiểm soát tốt thế trận trước Amir Ibraimov. Dù dẫn điểm đối thủ phần lớn thời gian, Thanh Tự có thời điểm chạm mốc 39 điểm nhưng bỏ lỡ vài cơ hội kết thúc trận đấu, tạo điều kiện để đối thủ rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, tay cơ Việt Nam đã kịp ghi điểm quyết định, giành chiến thắng 40-38, qua đó ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Ngay khi Thanh Tự kết thúc ván đấu, Quyết Chiến chạy sang ôm đồng đội ăn mừng chức vô địch. Đây là lần thứ hai Việt Nam bước lên ngôi cao nhất tại giải đấu danh giá này, sau danh hiệu đầu tiên năm 2024.

So với chiến thắng nghẹt thở trước Tây Ban Nha hai năm trước, hành trình đăng quang lần này diễn ra nhẹ nhàng hơn khi đội tuyển Việt Nam duy trì phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu.

Trần Quyết Chiến là nhân tố nổi bật nhất khi toàn thắng cả sáu trận, lần lượt vượt qua nhiều tên tuổi lớn của làng carom thế giới như Martin Horn, Tayfun Tasdemir, Torbjorn Blomdahl hay Jeremy Bury. Trong khi đó, Thanh Tự đóng góp hai chiến thắng quan trọng tại tứ kết và chung kết.

Giải carom 3 băng đồng đội thế giới được tổ chức thường niên từ năm 1990. Năm nay có 16 đội tham dự, chia thành bốn bảng đấu vòng tròn chọn tám đội vào tứ kết. Mỗi trận diễn ra trên hai bàn thi đấu song song và sẽ phân định bằng loạt song tô nếu hòa điểm.

Danh hiệu tại Viersen tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của billiards carom Việt Nam trên đấu trường thế giới khi ba năm liên tiếp vào chung kết và giành hai chức vô địch.