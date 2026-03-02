Đóng

Kinh doanh ế ẩm, cửa hàng 20 năm trên 'đất vàng' Hà Nội chờ đóng cửa

(VTC News) -

Sau 20 năm kinh doanh thiết bị âm thanh trên phố Hàng Bài (Hà Nội) cửa hàng của anh Bùi Ngọc Đức chuẩn bị đóng cửa vì vắng khách mua.

Phan Quỳnh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới