Kinh doanh ế ẩm, cửa hàng 20 năm trên 'đất vàng' Hà Nội chờ đóng cửa
(VTC News) -
Sau 20 năm kinh doanh thiết bị âm thanh trên phố Hàng Bài (Hà Nội) cửa hàng của anh Bùi Ngọc Đức chuẩn bị đóng cửa vì vắng khách mua.
Phan Quỳnh
Điều gì xảy ra nếu mỗi ngày đều ăn một tép tỏi sống?
07:54 02/03/2026
Dinh dưỡng
Ông Trump thương tiếc lính Mỹ tử trận, chiến dịch tấn công Iran có thể dài 4 tuần
07:37 02/03/2026
Thời sự quốc tế
Cúng sao giải hạn có đổi vận, hay chỉ đổi cảm giác?
07:30 02/03/2026
Ý kiến
Ba nhà khoa học 9X Việt nổi bật với số lượng công bố và các giải thưởng quốc tế
07:29 02/03/2026
Chân dung
'Thiên vương kungfu' Trung Quốc 3 giây đánh bại hiến binh nước ngoài cao 1m9
07:17 02/03/2026
Thể thao
Lợi ích sức khoẻ của gừng
07:07 02/03/2026
Khỏe đẹp
Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2026 nữ mạng
07:00 02/03/2026
Chuyện bốn phương
Chiến hạm Iran bốc cháy sau khi bị trúng đạn trong cảng
07:00 02/03/2026
Quân sự
Dàn vũ khí Mỹ lần đầu xuất hiện trong chiến dịch tấn công Iran
07:00 02/03/2026
VTC NEWS TV
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chống lãng phí năm 2025
06:55 02/03/2026
Chính trị
Mỹ nhân tóc cam, xuất hiện chớp nhoáng với vai 'tình cũ' trong 'Thỏ ơi' là ai?
06:53 02/03/2026
Sao Việt
Căn cứ Mỹ ở Iraq bị tấn công, thêm 7 chỉ huy quân đội Iran thiệt mạng
06:47 02/03/2026
Thời sự quốc tế
Danh sách 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Tuyên Quang
06:30 02/03/2026
Chính trị
Thanh minh năm 2026 là ngày mấy tháng mấy Âm lịch?
06:30 02/03/2026
Gia đình
Đầu năm trúng 'lộc biển', ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu sau 1 đêm ra khơi
06:30 02/03/2026
Thị trường
Dự báo thời tiết ngày 2/3: Bắc Bộ đón không khí lạnh, chấm dứt nồm ẩm
06:30 02/03/2026
Thời tiết
Giá xăng dầu hôm nay 2/3: Thị trường ổn định
06:28 02/03/2026
Thị trường
Giá vàng hôm nay 2/3: Trụ vững trên đỉnh cao, dự báo bật tăng trong tuần
06:19 02/03/2026
Tin giá vàng
Danh sách chi tiết 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Sơn La
06:15 02/03/2026
Chính trị
Lý do sàn gỗ mới lát đã bị phồng và cách xử lý
06:09 02/03/2026
Bất động sản
Hệ thống phòng không Iran bị Israel phá hủy quan trọng thế nào?
06:08 02/03/2026
Quân sự
Chuyên gia: Mỹ - Israel tấn công Iran định hình trật tự ở Trung Đông
06:03 02/03/2026
Tư liệu
Kết quả Arsenal vs Chelsea, vòng 28 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất
01:36 02/03/2026
Bóng đá Anh
Tổng thống Trump nói lãnh đạo Iran muốn đàm phán
23:41 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Kết quả Man Utd vs Crystal Palace: Bruno, Sesko đưa 'Quỷ đỏ' lên top 3
22:46 01/03/2026
Bóng đá Anh
Tổn thất đầu tiên của Mỹ khi tập kích Iran: 3 quân nhân tử vong, 5 người bị thương
22:30 01/03/2026
Thời sự quốc tế
'Trục kháng chiến' Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả Mỹ-Israel
21:34 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Iran phóng 4 tên lửa đạn đạo tấn công tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln
21:30 01/03/2026
Thời sự quốc tế
Nhiều chuyến bay đi Trung Đông bị hủy, gần 4.500 khách bị mắc kẹt ở Việt Nam
21:29 01/03/2026
Thị trường
Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad đã chết trong đợt không kích của Mỹ - Israel
21:19 01/03/2026
Thời sự quốc tế