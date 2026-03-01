Iran phóng 4 tên lửa đạn đạo tấn công tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln

(VTC News) -

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln tại vùng Vịnh, sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến lãnh tụ tối cao của nước này thiệt mạng.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các chiến hạm di chuyển theo đội hình trong cuộc tập trận song phương Mỹ - Nhật Bản trên biển Nhật Bản (Ảnh do Hải quân Mỹ công bố qua AP).

Trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, IRGC cho biết: “Tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln đã bị bắn trúng bởi bốn tên lửa đạn đạo”.

Lực lượng này đồng thời cảnh báo “đất liền và biển cả sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của những kẻ xâm lược khủng bố”.

Truyền thông nhà nước Iran ngày Chủ nhật đưa tin cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã thiệt mạng.

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (Ảnh tư liệu: Reuters)

Theo đó, ông Ahmadinejad tử vong trong một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Tehran vào đêm muộn thứ Bảy. Một bản tin ngắn cho biết cựu lãnh đạo Iran đã thiệt mạng cùng một số người đi cùng.

Các cơ quan truyền thông thân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng xác nhận ba thành viên đội cận vệ của ông Ahmadinejad đã tử vong trong vụ tấn công của Mỹ - Israel. Báo cáo chi tiết hiện chưa được công bố.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày Chủ nhật khẳng định Tehran sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quyết liệt nhằm vào các mục tiêu của đối phương, đồng thời nhấn mạnh nước này vẫn kiên định theo “đường lối của lãnh tụ tối cao”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trên sóng truyền hình ngày Chủ nhật.

Trong tuyên bố phát sóng trên truyền hình, ông Pezeshkian cho biết Hội đồng Lãnh đạo lâm thời của Iran đã bắt đầu hoạt động. Nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiếp tục phá hủy các căn cứ quân sự của kẻ thù, đồng thời nói rằng “sự tử vì đạo của lãnh tụ cách mạng là kết tinh của nhiều năm hy sinh”.

Ngoại trưởng Iran: Sát hại lãnh tụ là vi phạm luật quốc tế

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng việc lãnh tụ tối cao bị lực lượng nước ngoài sát hại là “hành động rất nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ và là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”.

Theo ông, sự kiện này sẽ khiến cuộc đối đầu trở nên “nguy hiểm và phức tạp hơn”, đồng thời khẳng định Iran coi đây là “cuộc chiến bị áp đặt bởi Mỹ và Israel”.

Ông Araghchi cho biết Tehran đã liên lạc với các nước trong khu vực để giải thích lập trường, nhấn mạnh nếu các nước tức giận thì “nên tức giận với Israel và Mỹ, không phải Iran”. Nhà ngoại giao Iran cũng nói nước này không thể tấn công lãnh thổ Mỹ, vì vậy sẽ nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ và các cơ sở hỗ trợ hoạt động quân sự của Washington tại khu vực, đồng thời khẳng định Iran đang cố gắng chỉ tấn công mục tiêu quân sự.

“Chúng tôi không có bất kỳ giới hạn nào trong việc tự vệ”, ông tuyên bố.

Có thể chọn lãnh tụ tối cao mới trong vài ngày

Ngoại trưởng Araghchi cho biết các thiết chế nhà nước Iran vẫn hoạt động bình thường và nước này đã kích hoạt quy trình hiến định để chuyển giao quyền lực.

Theo ông, Hội đồng chuyển tiếp lãnh đạo đã được thành lập, gồm tổng thống, chánh án tư pháp và một giáo sĩ thuộc Hội đồng Giám hộ. Nhóm này sẽ tạm thời điều hành đất nước trước khi lãnh tụ tối cao mới được bầu.

Ông cho biết Hội đồng Chuyên gia sẽ tiến hành lựa chọn lãnh tụ mới và “có thể trong một hoặc hai ngày tới Iran sẽ có lãnh tụ tối cao mới”.

Ngoại trưởng Iran đồng thời cáo buộc Washington tấn công Iran ngay trong lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra, cho rằng Tehran “luôn cởi mở với ngoại giao, không giống Mỹ”.