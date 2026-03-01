Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 2/3/2026 - XSHCM 2/3

XSHCM 2/3. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 2/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 2/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 2/3 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 2/3/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 2/3/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận tiền thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ do đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba sẽ do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư sẽ do đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm sẽ do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu sẽ do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy sẽ do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

