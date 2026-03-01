Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 2/3/2026 - XSHCM 2/3

XSHCM 2/3. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 2/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 2/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.
- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.
- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.
- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải trúng.
- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận tiền thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng.
- XSMN thứ Hai sẽ do đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.
- XSMN thứ Ba sẽ do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.
- XSMN thứ Tư sẽ do đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng mở thưởng.
- XSMN thứ Năm sẽ do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu sẽ do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy sẽ do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật sẽ do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.
