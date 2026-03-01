Đóng

Infographic: Sự nghiệp Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

(VTC News) -

Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2.

PV (Đồ hoạ: Nhật Anh)
