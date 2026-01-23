Đóng

Infographic: Sự nghiệp Tổng Bí thư Tô Lâm

(VTC News) -

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Anh Văn (Thiết kế: Nhật Anh)
