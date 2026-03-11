(VTC News) -

Sáng nào cũng vậy, hàng triệu người ở các đô thị lớn lại bắt đầu ngày làm việc bằng hành trình quen thuộc: Nổ máy xe, hòa vào dòng giao thông đông nghẹt, nhích từng mét qua những ngã tư đông đặc. Có người đi 5km, có người 10km, thậm chí 20km để đến văn phòng đúng giờ.

Nhưng điều trớ trêu là không ít người đến công ty và mở laptop lên là để tham gia cuộc… họp online.

Cuộc họp diễn ra trên mạng, còn hành trình đến văn phòng thì diễn ra ngoài đường – tiêu tốn xăng dầu, thời gian và cả sự kiên nhẫn. Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu đang chịu nhiều sức ép, nghịch lý ấy càng khiến người ta phải đặt câu hỏi: Chúng ta đang lãng phí xăng dầu đến mức nào chỉ vì thói quen làm việc cũ?

Bạn tôi, nhân viên IT của một công ty phần mềm ở Hà Nội, kể rằng nhóm của anh có sáu người, nhưng làm việc ở ba thành phố khác nhau.

“Chúng tôi họp qua Zoom hầu như mỗi ngày”, anh nói. “Nhưng tôi vẫn phải chạy xe 12km đến công ty để ngồi họp cùng mọi người… qua màn hình”. Trong khi đó, đồng nghiệp của anh ở Đà Nẵng và TP.HCM thì tham gia cuộc họp từ nhà.

Nếu nhìn từ góc độ năng lượng, điều này khá kỳ lạ: Cuộc họp vốn đã diễn ra trên mạng, nhưng một số người vẫn phải tiêu tốn xăng để có mặt ở văn phòng chỉ để… mở laptop.

Một nhân viên văn phòng đi làm bằng xe máy với quãng đường 25km cả đi lẫn về sẽ tiêu thụ khoảng nửa lít xăng mỗi ngày. Với vài trăm nhân viên trong một công ty, con số ấy nhanh chóng trở thành hàng trăm lít xăng mỗi ngày. Và nếu nhiều người trong số đó chỉ đến công ty để tham gia các cuộc họp trực tuyến, lượng nhiên liệu bị “đốt ” đi thực sự đáng suy nghĩ.

Công nghệ sinh ra để giúp con người tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Các nền tảng họp trực tuyến ra đời cũng vì lý do đó: Để mọi người có thể làm việc cùng nhau mà không cần phải ở cùng một nơi. Thế nhưng trong nhiều văn phòng hiện nay, công nghệ mới lại đang được đặt trong cách vận hành cũ.

Nhân viên vẫn phải đến công ty đúng giờ. Các phòng họp vẫn được đặt lịch. Nhưng khi cuộc họp bắt đầu, mỗi người lại nhìn vào… màn hình laptop.

(Ảnh minh họa: AI)

Không ít người thừa nhận rằng họ từng tham gia những cuộc họp mà tất cả mọi người đều ngồi trước máy tính, mỗi người một góc văn phòng, nhưng vẫn kết nối với nhau qua phần mềm trực tuyến.

Điều đó khiến một câu hỏi trở nên rất hợp lý: Nếu cuộc họp đã ở trên mạng, tại sao mọi người vẫn phải ra đường?

Thời điểm dịch bệnh bùng phát trước đây đã cho thấy một bức tranh khác. Khi nhiều công ty chuyển sang làm việc từ xa, đường phố bỗng bớt đông hơn, ít xe máy hơn, ít tiếng còi hơn và ít khói bụi hơn. Điều đó chứng minh rằng chỉ cần một phần lực lượng lao động làm việc từ xa, lượng phương tiện trên đường đã giảm đáng kể. Và mỗi chiếc xe không phải lăn bánh cũng đồng nghĩa với việc bớt đi một phần nhiên liệu bị tiêu thụ.

Chính vì vậy, khi Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp cân nhắc cho nhân viên làm việc từ xa khi có thể để tiết kiệm xăng dầu, nhiều người cho rằng đó là một gợi ý rất thực tế. Đôi khi việc tiết kiệm năng lượng không cần đến những giải pháp lớn lao. Nó chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cách tổ chức công việc.

Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp đều đã quen với các công cụ làm việc trực tuyến. Từ họp video, chia sẻ tài liệu đến quản lý công việc, mọi thứ đều có thể thực hiện qua mạng.

Rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở thói quen.

Nhiều lãnh đạo vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy nhân viên có mặt đầy đủ ở văn phòng. Sự hiện diện vật lý đôi khi được xem như một thước đo của kỷ luật và trách nhiệm.

Nhưng trong thời đại số, hiệu quả công việc không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc một người ngồi ở đâu. Điều quan trọng hơn là họ làm được gì. Một nhân viên có thể hoàn thành công việc rất tốt tại nhà, trong khi việc di chuyển mỗi ngày lại khiến họ mất thêm tới vài giờ đồng hồ và tiêu tốn không ít nhiên liệu.

Trong bối cảnh năng lượng ngày càng trở thành nguồn lực chiến lược, việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả là điều mà mọi quốc gia đều phải hướng tới.

Những chính sách lớn có thể cần thời gian để phát huy hiệu quả, nhưng trong đời sống hàng ngày, có những việc rất nhỏ mà chúng ta có thể làm ngay.

Một công ty cho phép nhân viên làm việc từ xa một vài ngày mỗi tuần. Một nhóm đồng nghiệp thay phiên đi chung xe. Một cuộc họp được tổ chức trực tuyến thay vì tập trung đông người. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy khi cộng lại sẽ giúp giảm đáng kể lượng nhiên liệu bị tiêu thụ.

Và khi nhìn lại cảnh hàng nghìn người chen nhau trên đường chỉ để đến công ty ngồi họp online, nhiều người có lẽ sẽ cùng chung một suy nghĩ: có những chuyến đi làm vốn dĩ không cần thiết – và nếu bỏ được chúng, xã hội có thể tiết kiệm một lượng xăng rất lớn.

