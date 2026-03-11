Chiến dịch Tết 2026 của Home Credit: Những mảnh ghép nhỏ 'góp' nên niềm vui lớn

(VTC News) -

Sức sống của thông điệp "Tết nhà"

Sau kỳ nghỉ Tết 2026, nhiều gia đình Việt đã trở lại nhịp sống thường ngày với những câu chuyện, kỷ niệm và khoảnh khắc đoàn viên còn đọng lại. Trong mùa Tết vừa qua, chiến dịch “Góp nên Tết Nhà Vô Giá” do Home Credit triển khai đã góp phần lan tỏa thông điệp về giá trị của sự sẻ chia và gắn kết trong mỗi gia đình.

Thay vì chỉ tôn vinh ý nghĩa của Tết đoàn viên, chiến dịch hướng đến những hành hành động cụ thể: "Góp nên Tết Nhà Vô Giá". Home Credit khuyến khích mỗi thành viên trong gia đình cùng chung tay, góp sức nhỏ bé của mình để tạo nên một cái Tết trọn vẹn.

Tổng lượt xem của thước phim trên toàn bộ các nền tảng trực tuyến cán mốc hơn 38 triệu, khẳng định sức hút của những câu chuyện đời thường chân thật. Đó là hình ảnh người cha lấm lem sơn lại bức tường, người mẹ tỉ mẩn bên mâm ngũ quả, hay những người con nỗ lực làm việc để mang quà về nhà. Đồng thời, sự đồng cảm sâu sắc từ người xem đã giúp chiến dịch đạt tổng cộng 25 triệu lượt tiếp cận.

Các khoảnh khắc đẹp trong MV Góp nên Tết nhà vô giá của Home Credit. (Ảnh: Home Credit)

Không chỉ có mặt trận trực tuyến, Home Credit còn mang không khí Tết đến gần hơn với khách hàng qua các “điểm chạm” như các trung tâm thương mại Lotte hay GO!, hoạt động chụp ảnh lấy ngay đã thu hút đông đảo gia đình tham gia.

Sự hiện diện đồng loạt tại hơn 2.800 cửa hàng đối tác và các biển bảng quảng cáo lớn ở những vị trí đắc địa càng giúp thông điệp của Home Credit len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống, trở thành một phần không thể thiếu trong Tết Bính Ngọ.

Top 10 chiến dịch truyền thông nổi bật nhất tháng 1theo bảng xếp hạng của Kompa. (Ảnh: Kompa)

Đặc biệt, sức lan tỏa của chiến dịch năm nay còn được cộng hưởng mạnh mẽ bởi giai điệu của MV “Tết Nhà Là Vô Giá” lại vang vọng trên khắp các nền tảng và chạm đến trái tim của hàng triệu người nghe. Ra mắt từ mùa Tết trước, ca khúc tiếp tục đồng hành và điểm tô thêm ý nghĩa cho những khoảnh khắc đoàn viên, trở thành chất xúc tác hoàn hảo giúp chiến dịch 2026 bứt phá, ghi danh vào Top 10 chiến dịch nổi bật nhất tháng 1 (theo bảng xếp hạng của Kompa).

Từ trợ lực tài chính đến hành động thiết thực vì cộng đồng

Theo khảo sát thường niên của Home Credit, có đến 94% người tiêu dùng sẵn sàng đón nhận các giải pháp tài chính ưu đãi như lãi suất thấp hoặc 0% để tối ưu hóa chi tiêu. Chính sự thấu hiểu này đã trở thành kim chỉ nam để Home Credit thiết kế các gói hỗ trợ "trúng đích", giúp chiến dịch đạt được những cột mốc tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức.

Bên cạnh câu chuyện truyền thông, hiệu quả của chiến dịch còn được đo đếm cụ thể bằng những con số tăng trưởng thực tế khi Home Credit trực tiếp tham gia giải quyết bài toán chi tiêu ngày Tết cho người dân. Trong qua các giải pháp tài chính minh bạch.

Chính sự thấu hiểu này đã giúp Home Credit ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt về nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ. Điển hình là nhu cầu đối với gói vay tiền mặt trực tuyến với ưu đãi trừ trực tiếp 800.000 VNĐ vào kỳ trả góp đầu tiên khi thỏa điều kiện đã góp phần thúc đẩy doanh số giải ngân tăng trưởng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của Home Credit nhằm chia sẻ gánh nặng chi tiêu với khách hàng trong giai đoạn cao điểm.

Nhân viên Home Credit tư vấn cho khách hàng. (Ảnh: Home Credit)

Song song đó, chương trình trả góp từ 0% lãi suất phối hợp cùng các đối tác bán lẻ hàng đầu như như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop tiếp tục là "trợ thủ" đắc lực giúp người tiêu dùng tháo gỡ áp lực tài chính khi mua sắm và tân trang nhà cửa. Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực, so với cùng kỳ Tết 2025, tổng lượng hợp đồng trong mùa Tết 2026 đã duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số (trên 30%). Những chỉ số này là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của khách hàng vào giải pháp của Home Credit.

Tuy nhiên, mảnh ghép hoàn thiện nên bức tranh "Góp nên Tết Nhà Vô Giá" không chỉ nằm ở lợi nhuận kinh doanh, mà còn ở trách nhiệm với cộng đồng thông qua chương trình Home Love.

Tại Điện Biên, vào giữa tháng 1/2026, Home Credit phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng và đối tác Bảo hiểm Toàn Cầu GIC đã khánh thành hai lớp học mới và hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn cho điểm trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tân Lập. Hành trình tiếp tục lan tỏa đến Lai Châu, Thái Nguyên và Tuyên Quang, trao tặng hơn 1.000 chiếc áo ấm cùng hàng trăm phần quà thiết thực từ đội ngũ nhân viên và các đối tác đồng hành..

Khép lại mùa Tết 2026, Home Credit đã khéo léo sắp đặt những mảnh ghép nhỏ, từ những giai điệu trên mạng xã hội, những gói hỗ trờ tài chính đến những ngôi trường vùng cao, tất cả đã "góp" nên một niềm vui lớn lao và trọn vẹn cho cộng đồng.