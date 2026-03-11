Kết quả Champions League: Yamal ghi bàn phút cuối, Barcelona hòa Newcastle

(VTC News) -

Vòng 1/8 của UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) bắt đầu từ sáng nay 11/3 với 4 trận đấu. Các đại diện của bóng đá Anh là Liverpool, Tottenham và Newcastle United đều không thể giành được chiến thắng.

Cuộc đối đầu giữa Newcastle và Barcelona là trận đấu có bàn thắng muộn nhất. Sự chặt chẽ của 2 đội bóng khiến các cơ hội không xuất hiệu nhiều. Newcastle United nhỉnh hơn về số lần dứt điểm.

Khán giả phải chờ tới cuối hiệp 2 mới được chứng kiến tỷ số thay đổi. Từ quả tạt bên cánh phải của Jacob Murphy, Harvey Barnes băng ào dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số. Cầu thủ kết thúc của Newcastle United hoàn toàn không bị ai kèm ở tình huống này.

Tuy nhiên, sau đó chưa đầy 10 phút, pha đi bóng khéo léo của Dani Olmo kiếm về cho Barcelona quả phạt đền. Lamine Yamal thực hiện thành công để gỡ hòa 1-1. Đây là bất lợi đối với Newcastle United vì họ phải đá trận lượt về trên sân của Barcelona vào tuần sau.

Trong khi đó, 2 đội bóng Anh còn lại là Liverpool và Tottenham đều thua trên sân khách. Pha lập công của Mario Lemina ở phút thứ 7 giúp Galatasaray thắng Liverpool 1-0 trong trận đấu đôi công đầy hấp dẫn.

Tottenham đang trong cơn khủng hoảng tiếp tục trải qua trận đấu thảm họa khi thua Atletico Madrid 2-5. Chỉ trong nửa đầu hiệp một, đội bóng Anh để đối thủ ghi tới 4 bàn. Thủ môn Guglielmo Vicario mắc sai lầm ở 2 tình huống trong số đó và bị thay ra ngay khi tỷ số là 0-3.

Pedro Porro rút ngắn tỷ số còn 1-4 cho Tottenham ở phút 26 nhưng đây là điểm sáng hiếm hoi mà đội khách tạo ra. Trong hiệp 2, Julian Alvarez tái lập cách biệt 4 bàn cho đội bóng của Tây Ban Nha trước khi Dominic Solanke gỡ lại 2-5.

Tương tự Atletico Madrid, Bayern Munich tạo ra lợi thế lớn sau trận lượt đi. Đại diện của Bundesliga (Đức) thắng 6-1 ngay trên sân của Atalanta.

Kết quả Champions League hôm nay 11/3

Galatasaray 1-0 Liverpool.

Atalanta 1-6 Bayern Munich.

Atletico Madrid 5-2 Tottenham.

Newcastle United 1-1 Barcelona.