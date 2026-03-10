HLV Mai Đức Chung xin rút lui khỏi đội tuyển nữ Việt Nam

(VTC News) -

"Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui khỏi đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tiếp vào tứ kết Asian Cup nữ 2027 nếu thua Nhật Bản ít hơn 3 bàn ở lượt trận cuối cùng. Công bằng mà nói, Diễm My và đồng đội chơi không hề tệ. Nhưng khoảng cách quá xa về mặt trình độ khiến các nữ chiến binh sao vàng phải nhận thất bại 0-4, bị loại khỏi giải và rời xa giấc mơ dự World Cup.

HLV Mai Đức Chung chia tay bóng đá nữ Việt Nam.

Về phần HLV Mai Đức Chung, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định mời ông làm việc thêm 4 tháng - qua giai đoạn Asian Cup nữ 2027. Sau đó, VFF sẽ công bố tân huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung nhận định: "Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn. Chúng ta có lúc gặp đối thủ vừa sức, có lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình.

Trong bóng đá, điều đó là bình thường. Ai cũng mong muốn chiến thắng nhưng khi không đạt được thì chúng ta phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng".

Nhà cầm quân cho rằng, đội tuyển Nhật Bản có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA nên trình độ vượt trội. Dẫu vậy, các học trò của ông đã nỗ lực hết sức và cần được ghi nhận về tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Thời tiết nắng nóng cũng là nguyên nhân khiến đội tuyển nữ Việt Nam sa sút nhanh trong hiệp 2, dẫn đến việc thủng lưới 3 bàn.

"Trong hiệp 1, phải sau hơn 20 phút chúng tôi mới để thủng lưới. Nhưng sang hiệp 2, khi thể lực giảm, đội bạn khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng vào trong, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn để theo kịp.

Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, ở các cơ sở đào tạo cũng như tại các địa phương. Khi phong trào mạnh lên thì thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện", ông Chung nói thêm.