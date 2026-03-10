+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Xung đột Mỹ - Iran: Kịch bản khó lường tại eo biển Hormuz
(VTC News) -
Eo biển Hormuz tê liệt, làm gián đoạn 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đẩy nguy cơ khủng hoảng năng lượng lan rộng.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Xung đột Mỹ - Iran: Kịch bản khó lường tại eo biển Hormuz
16:57 10/03/2026
VTC NEWS TV
Hà Nội điều động một Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm chuyên viên
16:42 10/03/2026
Tin nóng
Đánh giá chi tiết iPhone 17e: Chip A19, hiệu năng, camera, mức giá tại Việt Nam
16:38 10/03/2026
Sản phẩm
VinFast Viper: Xe máy điện cá tính, đổi pin 2 phút, chi phí sử dụng gần bằng 0
16:15 10/03/2026
Xe điện
Công bố phép đo trực tiếp đầu tiên về ô nhiễm mảnh vỡ không gian
16:10 10/03/2026
Khám phá
Dừng xe sai quy định gần sân bay, tài xế phân trần ‘chỉ chờ khách một lúc’
16:00 10/03/2026
Tin nóng
Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng năm 2026
16:00 10/03/2026
Chuyện bốn phương
XSMB 10/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/3/2026
16:00 10/03/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 10/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/3/2026 - Xổ số Power 6/55
16:00 10/03/2026
Xổ số
Tiền mất tật mang vì giảm cân theo bí kíp trên mạng xã hội
15:47 10/03/2026
Tin tức
Gặp người bán trái cây ở Nha Trang có lời rao thành bài hát ‘viral’ toàn cầu
15:35 10/03/2026
Đời sống
Cả đoàn phim ăn chay theo Tôn Ngộ Không: Hậu trường ít người biết của Tây Du Ký
15:32 10/03/2026
Phim
ACCESS GLOBAL by IELTS ARENA tăng từ 2.000 học bổng 2025 lên 3.000 năm 2026
15:27 10/03/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Phát trầm cảm sau những đêm thức trắng vì cú sập chứng khoán
15:26 10/03/2026
Tin tức
Thanh Hóa: Hội tụ 'tam trụ tăng trưởng', bước vào chu kỳ tái định vị chiến lược
15:22 10/03/2026
Dự án
Cư xá Thanh Đa vẫn kín 'chuồng cọp' dù nhiều lần vận động tháo dỡ
15:15 10/03/2026
Phòng chống cháy nổ
Giỗ tổ Hùng Vương 2026 là ngày mấy Dương lịch?
15:07 10/03/2026
Gia đình
Sầu riêng gai đen tiền triệu mỗi trái vẫn ‘cháy hàng’
15:01 10/03/2026
Thị trường
XSMT 10/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/3/2026
15:00 10/03/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/3/2026 - XSDLK 10/3
15:00 10/03/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 10/3/2026 - XSQNA 10/3
15:00 10/03/2026
Xổ số miền Trung
Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất vận hành, chuẩn bị phối trộn xăng E10
14:52 10/03/2026
Thị trường
Infographic: Sức mạnh dàn vũ khí tỷ USD Mỹ dùng để tấn công Iran
14:48 10/03/2026
Quân sự
Bệnh viện K vận hành máy xạ trị mới, mỗi lần điều trị chỉ còn 2–3 phút
14:44 10/03/2026
Tin tức
MediaMart tung ưu đãi lớn: Lên đời máy mới, khởi đầu hanh thông
14:42 10/03/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Bàn thua đầu tiên
14:33 10/03/2026
Bóng đá Việt Nam
VINAMA khai thác độc quyền hệ thống màn hình LED ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia
14:32 10/03/2026
Sản phẩm
Tết Hàn thực có phải là Tết Thanh minh?
14:30 10/03/2026
Chuyện bốn phương
Mỹ nhân Việt từng 3 lần trượt hoa hậu lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới
14:24 10/03/2026
Sao Việt
34 ngư dân gặp nạn trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa
14:13 10/03/2026
Đời sống