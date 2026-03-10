MediaMart tung ưu đãi lớn: Lên đời máy mới, khởi đầu hanh thông

(VTC News) -

Thị trường điện máy – công nghệ đầu năm ghi nhận sức mua tăng lên khi mong muốn nâng cấp thiết bị của người tiêu dùng ngày càng rõ nét. Đáp ứng nhu cầu đó, từ 4/3 đến 27/3/2026, MediaMart triển khai chương trình “Lên đời máy mới, khởi đầu hanh thông” với nhiều đặc quyền đáng chú ý: Mang laptop cũ, điện thoại nát đến đổi máy mới được trợ giá tới 2 triệu đồng, ưu đãi mua 1 tặng 3, miễn phí cài đặt và vệ sinh máy, phụ kiện đồng giá từ 33.000đ…

Laptop ưu đãi lớn, giá tốt hơn bao giờ hết

Ở nhóm laptop, nhu cầu mua sắm của người dùng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một thiết bị phục vụ công việc hay học tập, mà còn hướng đến sự linh hoạt, hiệu năng ổn định và mức giá phù hợp với từng mục đích sử dụng. Với học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng, một mẫu laptop gọn nhẹ, cấu hình đủ dùng, khởi động nhanh sẽ là lựa chọn lý tưởng để học online, làm báo cáo, họp trực tuyến hay giải trí cơ bản mỗi ngày.

Trong khi đó, những khách hàng có nhu cầu cao hơn như xử lý nhiều tác vụ cùng lúc, làm việc với bảng tính lớn, phần mềm chuyên dụng hoặc cần không gian lưu trữ rộng rãi sẽ ưu tiên các dòng máy có RAM lớn, SSD dung lượng cao và vi xử lý mạnh mẽ hơn.

Chính vì thế, MediaMart mang đến đa dạng lựa chọn từ phân khúc phổ thông đến tầm trung, giúp người dùng dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp cả về nhu cầu sử dụng lẫn ngân sách.

Nổi bật có thể kể đến Laptop Acer Aspire Lite 14 Gen2 AL14-52M-32KV Core i3, màn hình 14 inch, RAM 8GB, SSD 256GB, giá chỉ 11.290.000đ; Laptop ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-NK177W Ryzen 5, màn hình 14 inch, RAM 16GB, SSD 512GB, giảm 24%, giá cực sốc chỉ 12.990.000đ; Laptop Dell 15 DC15255 DC5R5802W1 Ryzen 5, màn hình 15.6 inch, RAM 16GB, SSD 512GB, giảm còn 15.990.000đ; và Laptop Lenovo V15 G4 IRU 83A100HRVN Core i7, màn hình 15.6 inch, RAM 16GB, SSD 512GB, giảm 10%, giá tốt 17.990.000đ…

PC xịn, màn chất, bứt phá hiệu suất

Bên cạnh laptop, sở hữu một bộ PC cấu hình tốt đi cùng màn hình chất lượng đang trở thành nhu cầu thiết thực của nhiều người dùng, từ học tập, làm việc văn phòng đến thiết kế, giải trí tại nhà. Khi hiệu năng mạnh mẽ kết hợp cùng khả năng hiển thị sắc nét, mọi trải nghiệm đều trở nên mượt mà và hiệu quả hơn. Với ưu đãi giảm giá lên tới 50%, đây là thời điểm phù hợp để nâng cấp thiết bị, tối ưu không gian làm việc và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng mỗi ngày.

Người dùng có thể tham khảo: Màn hình Dell E2225HM 21.5 inch giảm 27% giá cực rẻ 2.190.000đ, Dell PC Tower ECT1250 giảm 17% còn 12.490.000đ; màn hình SingPC LED SGP215 VAS 21.5 inch giảm 46%, giá chỉ 1.390.000đ; SingPC PC Tower ECT1250 AMD Ryzen 3 3200G, RAM 8GB, SSD 256GB, Win 11 Pro bản quyền giảm 14%, còn 7.690.000đ

Ngoài ra, các mẫu máy in phục vụ công việc văn phòng cũng có mức giảm sâu: Máy in HP 108W 4ZB80A giảm 30% giá chỉ 3.090.000đ; máy in phun màu Canon Pixma TS207 in ảnh không viền, cổng giao tiếp USB giảm 50%, giá chỉ 950.000đ; máy in Canon LBP 6030 giảm 35%, còn 2.590.000đ…

Mua smartphone mới, tiết kiệm tối đa

Mmartphone luôn là nhóm hàng được người dùng quan tâm hàng đầu bởi đây không chỉ là thiết bị liên lạc mà còn đáp ứng gần như mọi nhu cầu hằng ngày, từ học tập, làm việc, giải trí đến chụp ảnh, quay video và kết nối mạng xã hội. Khi nhu cầu sử dụng ngày càng cao, nhiều khách hàng cũng có xu hướng tìm kiếm những mẫu điện thoại sở hữu cấu hình mạnh hơn, bộ nhớ lớn hơn, camera tốt hơn và thời lượng pin bền bỉ hơn để nâng cấp trải nghiệm.

Trong chương trình “Lên đời máy mới, khởi đầu hanh thông”, khách hàng có cơ hội sở hữu điện thoại mới chính hãng với mức giá tiết kiệm: iPhone 17 Pro Max 256GB giảm 1,5 triệu đồng, xuống còn 37.490.000 đồng; iPad 16 128GB giảm 1,3 triệu đồng, còn 9.190.000 đồng. Ở phân khúc phổ thông, Samsung Galaxy A17 4GB/128GB được giảm 500.000 đồng, đưa giá bán xuống 4.990.000 đồng. Trong khi đó, Samsung Galaxy Z Flip6 12GB/256GB hiện được chào bán ở mức 13.990.000 đồng, còn OPPO A6 Pro 8GB/128GB giảm 800.000 đồng, xuống còn 8.190.000 đồng….

Phụ kiện chính hãng, bảo hành 1 đổi 1

Ở nhóm phụ kiện, người dùng cũng có thêm cơ hội mua sắm tiết kiệm khi nhiều sản phẩm được áp dụng mức đồng giá từ 33.000 đồng, thấp hơn cả giá sàn. Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng đang muốn bổ sung các phụ kiện thiết yếu với chi phí hợp lý, đồng thời tối ưu trải nghiệm sử dụng thiết bị mỗi ngày.

Cụ thể: Củ sạc nhanh Remax Kiddy Series PD20W RP-U133, cáp Type C to Type C WK WDC-106, củ sạc Wopow A33 2.1A, cáp Type-C WK WDC-092 hay cáp C to Lightning Wopow H11 cùng ở mức giá 33.000dd; camera TP-Link Tapo C200 quay quét 360 độ, đàm thoại 2 chiều đang giảm còn 350.000đ; tai nghe bluetooth Wopow AirPro 4 cũng được bán với giá 350.000đ sau ưu đãi; trong khi bộ bàn phím, chuột Logitech MK200 hiện còn 385.000 đồng… Đây được xem là cơ hội phù hợp để người dùng mua sắm phụ kiện chính hãng với chi phí tiết kiệm hơn đáng kể.

Bên cạnh lợi thế về nguồn hàng chính hãng và mức giá cạnh tranh, MediaMart tiếp tục gia tăng sức hút cho chương trình khuyến mại khi đồng thời triển khai nhiều dịch vụ hỗ trợ thiết thực. Theo đó, ngoài cơ hội tiếp cận hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, khách hàng còn được hưởng các chính sách đi kèm như miễn phí vận chuyển, trả góp 0% lãi suất và bảo hành 1 đổi 1 lên tới 90 ngày tùy theo từng ngành hàng, dòng sản phẩm.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc đến hết ngày 27/3 trong chương trình “Lên đời máy mới, khởi đầu hanh thông”.