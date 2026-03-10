34 ngư dân gặp nạn trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) ngày 9/3, cơ quan này tiếp nhận thông tin tàu cá QNg 95157 TS khi đang hành nghề câu mực tại khu vực biển cách Đông Bắc Nha Trang khoảng 90 hải lý thì gặp sự cố hỏng máy chính từ ngày 6/3. Do không thể khắc phục, tàu phải thả neo dù và bị trôi dạt với tốc độ khoảng 0,4 – 0,5 hải lý/giờ theo hướng 240°.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận tàu cá QNg 95157 TS

Thời điểm này, khu vực biển chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tăng cường mạnh cấp 5–6, giật cấp 7–8, biển động với sóng cao từ 3–4 m. Trước nguy cơ mất an toàn cho tàu và tính mạng của 34 ngư dân, thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận đưa các nạn nhân sang tàu an toàn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải, kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực hỗ trợ tàu gặp nạn, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, các phương tiện gần khu vực không thể tiếp cận.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiến hành bàn giao 34 ngư dân tàu QNg 95157 TS cho lực lượng chức năng tại phường Nha Trang, Khánh Hòa

Trước tình hình khẩn cấp, Trung tâm đã báo cáo và được Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo điều động tàu SAR 273 đang thường trực tại Nha Trang khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 273 rời cầu đi cứu nạn

Trong điều kiện gió Đông Bắc mạnh, biển động, sóng cao 3–4 m, tàu SAR 273 đã khẩn trương hành trình đến vị trí tàu bị nạn. Đến 16h48 cùng ngày, lực lượng cứu nạn tiếp cận thành công, triển khai các biện pháp hỗ trợ và kết nối lai dắt tàu cá QNg 95157 TS vào bờ.

Đến khoảng 5h sáng 10/3, tàu SAR 273 đã đưa tàu cá cùng toàn bộ 34 ngư dân về cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV tại Nha Trang an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định.