Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10

Trên cơ sở Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã tổ chức thành công 9 lần giao lưu trước đây, Giao lưu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn khởi, tự tin bước vào triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu nỗ lực tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) chủ trì họp báo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Về các hoạt động chính tại giao lưu, dự kiến tại phía Việt Nam ngày 18/3 sẽ diễn ra Lễ đón, tiễn Đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); trồng cây hữu nghị; Lễ khởi công công trình Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn; thăm Trường Trung học phổ thông Trần Phú; thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ; hội đàm.

Tại Trung Quốc ngày 19/3 dự kiến diễn ra Lễ đón, tiễn Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (cầu Bắc Luân 2, tỉnh Quảng Tây); thăm Đại đội Biên phòng, trồng cây hữu nghị tại Đại đội Biên phòng; Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân Việt Nam - Trung Quốc; tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển; thăm một doanh nghiệp tại địa phương; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

Bên cạnh đó, trước Giao lưu sẽ diễn ra một số hoạt động bên lề như: Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới giữa lực lượng Quân y hai nước, dự kiến từ ngày 12 - 16/3 (triển khai khám 1 ngày tại Việt Nam cho nhân dân Việt Nam và 1 ngày tại Trung Quốc cho nhân dân Trung Quốc) cho khoảng 500 người/địa điểm; trao tặng học bổng cho 100 học sinh nghèo khu vực biên giới; tặng bò giống cho 50 hộ gia đình khó khăn khu vực biên giới (học sinh và hộ nghèo của Việt Nam), địa điểm tổ chức tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) phát biểu tại buổi họp báo.

Ngoài ra, cũng tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung sẽ diễn ra Sơ kết kết nghĩa cụm cư dân hai bên biên giới giữa thôn Cửa khẩu, xã Hoành Mô (Việt Nam) và thôn Động Trung, trấn Động Trung, khu Phòng Thành (Trung Quốc).

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu lần này là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước, nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và giữ gìn an ninh trên biển.

Theo Đại tá Trần Văn Lợi, Trưởng phòng châu Á, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), so với Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 diễn ra vào năm 2025, một trong những điểm mới tại giao lưu lần này là tổ chức thêm hoạt động huấn luyện liên hợp giữa lực lượng Hải quân của hai nước.

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, đại diện Quân chủng Hải quân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trong khuôn khổ Giao lưu lần thứ 10, Quân chủng Hải quân cử biên đội gồm 2 tàu có số hiệu là 015 Trần Hưng Đạo và tàu 012 Lý Thái Tổ thuộc quản lý của Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Dự kiến một số hoạt động chính gồm: Lực lượng của hai bên tổ chức họp thống nhất kế hoạch thực hiện nội dung tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp; lãnh đạo Bộ Quốc phòng của Việt Nam và Trung Quốc cùng đoàn đại biểu hai nước nghe chỉ huy hai biên đội tàu tuần tra của Việt Nam và Trung Quốc báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp và tổ chức tham quan tàu của nhau. Cùng với đó, đại biểu và các lực lượng tham gia lễ khởi hành, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của mỗi bên để Bộ trưởng của hai bên nhất trí bắt đầu thực hiện nội dung tuần tra liên hợp.

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiến hành tổ chức tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ theo khu vực biển mà hai bên đã phối hợp xác định; tổ chức tuần tra, thực hiện các khoa mục như: vận động đội hình, hộ tống hàng hải, xử lý các thông tin ánh đèn trên biển, luyện tập chống cướp biển và phối hợp chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Các hoạt động trên nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Quân đội của hai nước nói chung và giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc nói riêng; đồng thời củng cố năng lực, kinh nghiệm hoạt động trên biển, mở rộng quan hệ đối ngoại về quốc phòng giữa Hải quân của Việt Nam với Hải quân của Trung Quốc.

Trước đó, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, Quân chủng Hải quân cũng đã tổ chức đưa biên đội tàu 015, 016 và Đoàn công tác đi Trung Quốc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu và tiến hành Tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc.