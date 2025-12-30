Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ: Hợp tác Việt - Trung 'to, thật và mới'

(VTC News) -

Tại "Hội nghị chuyên đề về quan hệ Trung-Việt: Đánh giá năm 2025 và triển vọng năm 2026" do Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức, chia sẻ về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong năm 2026, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hà Vĩ cho biết, quan hệ song phương trong năm qua mang ý nghĩa đặc biệt.

Ông cho rằng mối quan hệ thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc của lãnh đạo hai Đảng trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung. Điểm nhấn nổi bật là chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, với kỷ lục 45 văn kiện hợp tác được ký kết, cùng tần suất cao các chuyến thăm cấp cao và nhiều “lần đầu tiên” trong hợp tác chính trị, kinh tế, quân sự; cùng nhiều chuyến trao đổi cấp cao cao khác.

Những thành tựu đó cho thấy quan hệ song phương đang bước vào “thời kỳ vàng thứ hai”, đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển ổn định, lâu dài của mỗi nước và củng cố con đường xã hội chủ nghĩa mà hai bên cùng lựa chọn.

Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, về hợp tác thương mại song phương, Đại sứ nhấn mạnh: "Mấy năm gần đây hợp tác thực chất có bước đi nhảy vọt. Tôi muốn dùng ba chữ để hình dung: to, thật và mới".

Thứ nhất, về khối lượng "to". Đại sứ cho biết, trong 11 tháng năm nay, tổng kim ngạch thương mại song phương vượt qua 260 tỷ USD. Trung Quốc không chỉ duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam mà số lượng dự án đầu tư mới của Trung Quốc vào Việt Nam cũng đứng hàng đầu.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc có công nghệ tiên tiến coi Việt Nam là lựa chọn đầu tiên khi họ muốn đầu tư ra nước ngoài, chuỗi sản xuất, cung ứng của hai nước ngày càng siết chặt. Các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia tích cực trong xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, với ba tuyến đường sắt được thúc đẩy hiệu quả.

Thứ hai, về thành quả "thật". Đại sứ lấy nông nghiệp làm ví dụ khi Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất về xuất khẩu hàng nông, thủy sản của Việt Nam, như sầu riêng đã đạt 3,4 tỷ USD trong năm nay. Nông sản Việt Nam được đánh giá cao tại thị trường Trung Quốc.

Việt Nam cũng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách Trung Quốc. Đầu tháng 12 năm nay, mã thanh toán QR Việt - Trung được kết nối thành công, góp phần thúc đẩy giao lưu.

Thứ ba, về cái "mới" trong các lĩnh vực hợp tác. Theo Đại sứ Trung Quốc, nước này đang tiếp tục phát huy đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất chất lượng cao. Điều này cũng phù hợp với việc Việt Nam đổi mới tập trung vào khoa học công nghệ.

"Không gian hợp tác vô cùng rộng lớn, danh sách hợp tác về công nghệ cao không ngừng được mở rộng. Nhiều đầu tư của Trung Quốc dần tập trung vào các lĩnh vực Việt Nam cần thiết như kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, trong đó bao gồm phát triển năng lượng mặt trời, AI, v.v.... "

Trước thềm năm mới, Đại sứ Hà Vĩ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam chắc chắn mở đầu tốt đẹp cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. "Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất, chúc Việt Nam phát triển phồn vinh, chúc tình hữu nghị đời đời bền vững".