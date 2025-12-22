Cuba dành 15 suất học bổng cho Việt Nam, khẳng định quan hệ hữu nghị bền chặt

(VTC News) -

Sáng 22/12, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, ngài Rogelio Polanco Fuentes, đã chủ trì buổi họp báo công bố Chương trình học bổng do Chính phủ Cuba dành cho Việt Nam trong năm học 2026-2027.

Sự kiện không chỉ cung cấp thông tin cụ thể về chủ tiêu và điều kiện học bổng, mà còn tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt giữa hai quốc gia đã được vun đắp hơn sáu thập kỷ qua.

Về chương trình học bổng năm học 2026–2027, Cuba dành cho Việt Nam tổng cộng 15 suất, gồm 7 suất thuộc các ngành đào tạo của Bộ Giáo dục Đại học Cuba và 8 suất ngành Y khoa. Năm học dự kiến bắt đầu vào tháng 9/2026, sinh viên sẽ sang Cuba trong khoảng từ ngày 20 đến 30/8/2026. Đối tượng xét tuyển là thanh niên từ 16 đến dưới 25 tuổi, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, xuất thân từ gia đình thu nhập thấp và vùng sâu, vùng xa.

Tính đến nay, khoảng 1.300 sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp tại Cuba trong các lĩnh vực đào tạo của Bộ Y tế (MINSAP), Bộ Giáo dục Đại học (MES), Viện Thể dục Thể thao (INDER) và Bộ Giáo dục (MINED). Nhiều cựu sinh viên sau khi trở về nước đã đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cũng như tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện nay, Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba hoạt động rất tích cực, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và góp phần gìn giữ tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ lưu học sinh. Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của một số cựu sinh viên, trong đó có đồng chí Liên, Chủ tịch Câu lạc bộ.

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhắc lại dấu mốc lịch sử quan trọng vào tháng 5/1961, khi sáng kiến đưa sinh viên Việt Nam sang Cuba học tập được khởi xướng. Do rào cản ngôn ngữ, các cuộc gặp song phương khi ấy phải thông qua hai phiên dịch. Trước thực tế này, Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã đề xuất Việt Nam cử thanh niên sang Cuba học tiếng Tây Ban Nha nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác không chỉ với Cuba mà còn với toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.

Theo đó, nhóm 23 sinh viên Việt Nam đầu tiên đã tới La Habana vào mùa thu năm 1961. Đại sứ dẫn lại lời Tổng Tư lệnh Fidel Castro từng khẳng định: sinh viên Việt Nam luôn là những học viên xuất sắc, thường xuyên đứng đầu các lớp học, trở thành tấm gương tiêu biểu cho thanh niên Cuba noi theo.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh, mặc dù Cuba hiện đang đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, việc duy trì cấp học bổng hằng năm cho Việt Nam là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ lịch sử, thủy chung và đặc biệt giữa hai dân tộc.