Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam luôn sát cánh bên Cuba

Sáng 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch hãng Thông tấn Mỹ - Latinh của Cuba Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso và đoàn đại biểu Prensa Latina sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ của Cuba đối với công cuộc giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch hãng Thông tấn Mỹ - Latinh của Cuba.

Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng, trải qua 65 năm, quan hệ đồng chí, anh em, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba đã không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết. Trong đó, những dự án về bảo đảm an ninh lương thực, sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản... đã phần giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.

Gần đây nhất, sau thời gian ngắn phát động Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", nhân dân Việt Nam đã quyên góp đã lên tới hơn 650 tỷ đồng ủng hộ Cuba, gấp 10 lần so với mục tiêu ban đầu; trong đại dịch COVID-19, Cuba đã kịp thời hỗ trợ vaccine cho nhân dân Việt Nam.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giữa Thông Tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Prensa Latina cũng gắn bó đặc biệt, chân thành, luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Prensa Latina đã giúp TTXVN đào tạo nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên tiếng Tây Ban Nha, nhiều người trở thành lãnh đạo TTXVN; cử chuyên gia sang làm việc tại TTXVN; tích cực đưa tin về mối quan hệ nghĩa tình Việt Nam - Cuba; quảng bá về đất nước, con người Việt Nam; đưa tin ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch hãng Thông tấn Mỹ - Latinh của Cuba.

Ở chiều ngược lại, TTXVN đã hỗ trợ Prensa Latina trong khả năng của mình về trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động tác nghiệp; hỗ trợ tối đa về mọi mặt cho các phóng viên Prensa Latina thường trú tại Hà Nội.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn luôn sát cánh bên Cuba, chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Cuba, trong đó sẵn sàng hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng, viễn thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TTXVN và Prensa Latina tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, duy trì hiệu quả các hoạt động hợp tác; đồng thời tìm ra phương pháp hợp tác mới, hỗ trợ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ, hạ tầng truyền thông phù hợp với xu thế của thời đại.

Hai hãng cần cung cấp thông tin chuẩn xác, chính thống, kịp thời đến hệ thống báo chí trong và ngoài nước; tích cực tuyên truyền về mối tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba vô cùng thuỷ chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế; có cơ chế phối hợp trong thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng; phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước; chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong các tuyến thông tin trọng điểm.

Khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho TTXVN trong triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác với Prensa Latina, Thủ tướng tin tưởng với tình cảm gắn bó qua nhiều thế hệ, những người làm báo TTXVN và Prensa Latina sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch hãng Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp Đoàn; chia sẻ sâu sắc trước trước mất mát mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu do bão lũ vừa qua.

Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso bày tỏ tự hào về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia như Chủ tịch Fidel Castro từng nói "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!", và ngược lại vì Cuba, Việt Nam cũng sẵn sàng hiến dâng, chia sẻ, mà đợt quyên góp ủng hộ Cuba vừa rồi của nhân dân Việt Nam là một minh chứng.

Điểm lại quá trình hợp tác giữa Prensa Latina và TTXVN, Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso khẳng định Prensa Latina sẽ phối hợp chặt chẽ với TTXVN để triển khai hiệu quả hơn các lĩnh vực hợp tác như Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến.