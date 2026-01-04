Ngắm núi Bà Đen hùng vĩ, huyền ảo từ trên cao

Nhìn từ xa, núi Bà Đen hiện lên như một khối linh sơn sừng sững giữa đồng bằng Tây Ninh. Độ cao gần 1.000m không chỉ tạo nên vẻ hùng vĩ về địa hình, mà còn khiến nơi đây từ lâu được xem là “đỉnh thiêng” của vùng Đông Nam Bộ.
Những lớp mây trắng quấn quanh đỉnh núi, có lúc dày đặc che khuất toàn bộ không gian, có lúc tan ra để lộ các công trình tâm linh phía trên cao. Sự chuyển động liên tục của mây khiến cảnh sắc núi Bà Đen luôn biến ảo, khó lặp lại.
Từ trên cao, quần thể khu du lịch tâm linh trên đỉnh núi dần hiện ra giữa biển mây. Các công trình được bố trí trải rộng nhưng hài hòa với địa hình tự nhiên.
Từ độ cao này, có thể quan sát rõ sự tương phản giữa đỉnh núi linh thiêng và vùng đồng bằng ở Tây Ninh trải rộng phía xa. Những cánh đồng, khu dân cư phía dưới như thu nhỏ lại, nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng trên đỉnh núi.
Nổi bật giữa không gian là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (Quan Âm) cao 72m, đúc bằng đồng đỏ. Nhìn từ trên cao, pho tượng vươn lên giữa trời mây, trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng triệu phật tử, du khách hành hương mỗi năm.
Phía dưới không xa, tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch hiện lên với nụ cười an lạc, hướng tầm nhìn ra vùng đồng bằng phía Nam.
Để lên được đỉnh núi Bà Đen cao 986m, người dân phải di chuyển bằng cáp treo.
Đường lên đỉnh núi Bà Đen huyền ảo trong mây và sương mù.
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (Quan Âm) trên đỉnh núi Bà Đen.
Dưới chân tượng Phật Bà là khu quảng trường rộng lớn, nơi thường diễn ra các nghi lễ tâm linh, cầu an, dâng đăng. Từ góc nhìn trên cao, con người hiện lên nhỏ bé giữa không gian thiêng và núi rừng bao la.
Người dân đến cầu an.
Không chỉ là nơi cầu an, núi Bà Đen còn là điểm check-in không thể bỏ lỡ.
Khi sương phủ dày, toàn bộ khu du lịch tâm linh như trôi nổi giữa mây trời. Khoảnh khắc ấy khiến đỉnh núi Bà Đen mang vẻ đẹp huyền ảo, tách biệt hẳn với nhịp sống bên dưới.
Núi Bà Đen hiện lên vừa hùng vĩ vừa linh thiêng. Không chỉ là điểm đến để chinh phục độ cao, nơi đây còn là hành trình tìm về sự bình an, giữa mây ngàn và lòng người.