Thủ tướng khen các đơn vị 'thần tốc' hoàn thành cầu phao bắc qua sông Lô

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư khen gửi Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Tư lệnh Binh chủng Công binh đánh giá cao ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, "thần tốc" hoàn thành cầu phao bắc qua sông Lô, thông xe ngay trong sáng 29 Tết, mang lại niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc cho Nhân dân.

Cầu phao bắc qua sông Lô được thông xe ngay trong sáng ngày 16/2 (ngày 29 Tết), sớm hơn yêu cầu Thủ tướng Chính phủ giao. (Ảnh: QĐND)

Sau cuộc họp về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô ngày 14/2, Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao để kịp thời phục vụ Nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và phát triển kinh tế - xã hội trong khi chờ khắc phục hậu quả cầu sông Lô cũ, chuẩn bị đầu tư cầu sông Lô mới theo quy hoạch.

Chỉ sau vài giờ kể từ khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng tập trung chỉ đạo Binh chủng Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, thi công cùng với UBND tỉnh Phú Thọ và hoàn thành lắp đặt cầu phao bắc qua sông Lô, thông xe ngay trong sáng ngày 16/2 (ngày 29 Tết), sớm hơn yêu cầu Thủ tướng giao, mang lại niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc cho Nhân dân.

"Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và tiến độ triển khai 'thần tốc; của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, Nhân dân tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần 'vì Nhân dân quên mình' của 'Bộ đội Cụ Hồ', thể hiện bản chất tốt đẹp của Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với Nhân dân", Thủ tướng viết trong thư.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng chủ động, kịp thời khen thưởng và đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp cho Bộ Tư lệnh Công binh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Bộ trưởng Quốc phòng được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ bảo đảm an toàn tuyệt đối và thông suốt cho người dân khi tham gia giao thông qua cầu phao, nhất là trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm khởi công xây dựng cầu sông Lô mới theo đúng tinh thần kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp ngày 14/2.