Hình ảnh mới nhất về cầu phao bắc qua sông Lô

Các đốt phao được thả xuống sông Lô chuẩn bị ghép nối cầu phao. (Ảnh: TQ)

Cầu phao bắc qua sông Lô hoàn thành ghép nối sau 2 tiếng lắp đặt. (Ảnh: ĐC)

Việc này được triển khai ngay sau khi các đơn vị của Quân khu 2 và Binh chủng Công binh khảo sát, triển khai phương án kỹ thuật tại hiện trường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau khi cầu Sông Lô bị hư hỏng nặng.

Khoảng hơn 4.300 m³ đất đá được lực lượng quân đội cấp tốc đào đắp ngay trong ngày 14/2. (Ảnh: TQ)

Để hoàn thành cầu phao, Lữ đoàn 249 huy động khoảng 60 đầu phương tiện, 152 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316 Quân khu 2; đồng thời sử dụng phương tiện dân sự để san gạt, vận chuyển đất, đá hai đầu bến cầu. Tổng khối lượng đào đắp đất đá khoảng hơn 4.300m3 đất đá ở hai bên bờ.

Dự kiến, 6h sáng mai (16/2), cầu phao sẽ chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân và phương tiện lưu thông.