Volkswagen hỗ trợ một năm tiền xăng cho khách Việt mua xe

Trước bối cảnh giá nhiên liệu tăng và nhu cầu di chuyển cá nhân gia tăng, Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mang tên “Miễn phí xăng 1 năm”.

Chương trình áp dụng với khách hàng mua các mẫu xe như Viloran, Teramont X, Touareg, Teramont President, Golf Plus và Tiguan, trong thời gian đến hết ngày 31/3/2026. Theo doanh nghiệp, ưu đãi này nhằm hỗ trợ một phần chi phí vận hành cho người dùng.

Trong số các mẫu xe được ưu đãi, Volkswagen Viloran nổi bật với vai trò là sản phẩm chủ lực của thương hiệu tại Việt Nam. Xe thuộc phân khúc MPV cỡ lớn, có giá bán từ 1,989 đến 2,188 tỷ đồng.

Viloran không chỉ cạnh tranh với Kia Carnival mà còn thu hút khách hàng nhờ kích thước rộng rãi và nội thất 7 chỗ được trang bị đầy đủ tiện nghi như ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện và hệ thống âm thanh 8 loa chất lượng cao.

Viloran được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và hiệu quả.

Đối với mẫu SUV đầu bảng Touareg, giá bán hiện dao động từ 2,368 đến 3,399 tỷ đồng.

Xe được trang bị công nghệ tiên tiến như đèn pha IQ.Light - HD Matrix và bảng đồng hồ kỹ thuật số Innovision Cockpit 12,3 inch, cùng hệ thống âm thanh Dynaudio 13 loa, tạo nên không gian sang trọng và hiện đại.

Volkswagen Teramont President, với giá niêm yết 2,488 tỷ đồng, được xem là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích SUV cỡ lớn.

Xe sở hữu nhiều tính năng cao cấp như đèn pha LED ma trận IQ.Light và nội thất 3 hàng ghế với 6 chỗ ngồi, cùng động cơ xăng TSI Turbo 2.0L, cho công suất 220 mã lực.

Teramont X, với mức giá từ 1,998 đến 2,168 tỷ đồng, mang đến thiết kế SUV lai Coupe độc đáo và nhiều trang bị tương tự Teramont President.

Trong khi đó, Volkswagen Tiguan thuộc phân khúc SUV cỡ C, có giá 1,599 tỷ đồng, gây ấn tượng với động cơ xăng 2.0L, công suất 180 mã lực và nhiều tính năng tiện nghi hiện đại.

Cuối cùng, Golf Plus là phiên bản giới hạn của Volkswagen, được thiết kế dành riêng cho những khách hàng yêu thích sự năng động và tiện nghi cao cấp.

"Miễn phí xăng 1 năm" không chỉ là chương trình ưu đãi hấp dẫn mà còn thể hiện cam kết của Volkswagen trong việc mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.