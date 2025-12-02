Bảng giá ô tô Volkswagen mới nhất tháng 12/2025

Volkswagen là một trong những thương hiệu ô tô lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới, có nguồn gốc từ Đức. Hãng được biết đến với những mẫu xe phổ thông chất lượng cao, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Trong đó, Volkswagen Teramont X là mẫu SUV coupe cỡ lớn được phát triển để mang đến phong cách thể thao hơn so với bản Teramont tiêu chuẩn. Xe gây ấn tượng với thiết kế mạnh mẽ, phần đuôi vuốt dốc đặc trưng của dòng coupe và mặt trước góc cạnh đậm chất Volkswagen.

Volkswagen Teramont X là mẫu SUV coupe cỡ lớn. (Ảnh: Volkswagen)

Bên trong, Teramont X được trang bị khoang nội thất rộng rãi với vật liệu cao cấp và thiết kế hiện đại. Xe sở hữu màn hình giải trí kích thước lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và nhiều tiện nghi hỗ trợ người lái. Hệ thống ghế ngồi cũng được chăm chút để mang lại sự thoải mái tối đa cho cả tài xế lẫn hành khách, phù hợp cho gia đình hoặc những chuyến đi dài.

Về vận hành, Teramont X sử dụng động cơ mạnh mẽ cùng hệ dẫn động linh hoạt giúp xe di chuyển ổn định trên nhiều loại địa hình. Các công nghệ an toàn chủ động và bị động đều được Volkswagen tích hợp đầy đủ nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Bảng giá xe ô tô hãng Volkswagen mới nhất tháng 12/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Volkswagen Teramont President Giá từ 2 tỷ 488 triệu Teramont X Luxury 1 tỷ 998 triệu Teramont X Platinum 2 tỷ 168 triệu Viloran Luxury 2 tỷ 288 triệu Viloran Premium 2 tỷ 088 triệu Touareg Elegance Giá từ 2 tỷ 699 triệu Touareg Luxury Giá từ 3 tỷ 099 triệu Touareg Highline Giá từ 3 tỷ 099 triệu Touareg R-Line Giá từ 3 tỷ 399 triệu Teramont Base Giá từ 1 tỷ 998 triệu Teramont Limited Edition Giá từ 2 tỷ 138 triệu Tiguan mới Giá từ 1 tỷ 999 triệu Tiguan Platium Giá từ 1 tỷ 688 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.