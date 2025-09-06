Đóng

Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mitsubishi là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu với các mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Các dòng xe Mitsubishi đa dạng từ sedan, SUV cho đến bán tải, nổi bật có Outlander, Xpander và Triton.

Đặc biệt, Mitsubishi Outlander 2025 là mẫu SUV 7 chỗ hiện đại, mang phong cách thiết kế mạnh mẽ và tinh tế, phù hợp với gia đình cũng như những chuyến đi xa. Xe được phát triển theo ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng, tạo nên diện mạo sang trọng và đậm chất thể thao. 

Mitsubishi Outlander 2025 là mẫu SUV 7 chỗ hiện đại. (Ảnh: Mitsubishi)

Bên trong khoang nội thất, Outlander 2025 mang đến không gian rộng rãi, tiện nghi với nhiều trang bị cao cấp. Ghế ngồi được bọc da êm ái, hệ thống giải trí màn hình cảm ứng hiện đại hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hàng ghế linh hoạt giúp tăng khả năng chứa đồ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ mạnh mẽ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh tiên tiến, cho khả năng chinh phục nhiều địa hình khác nhau. Các công nghệ an toàn chủ động thông minh như phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, giữ làn đường… cũng được trang bị đầy đủ. 

Bảng giá xe ô tô hãng Mitsubishi mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Mitsubishi) 

Mẫu xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
All New Triton  2WD AT GLX  655 triệu 
2WD AT Premium  782 triệu 
4WD AT Athlete  924 triệu 
XFORCE  GLX 599 triệu 
Exceed 640 triệu 
Premium 680 triệu 
Ultimate 1 Tone Màu  705 triệu 
Ultimate 2 Tone Màu  710 triệu 
ATTRAGE  MT  380 triệu 
CVT  465 triệu 
CVT Premium  490 triệu 
XPANDER CROSS  Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng)  698 triệu 
Xpander Cross (2 Tông màu)  703 triệu 
NEW XPANDER  MT-CKD 2024  560 triệu 
AT-CKD 2025  598 triệu 
AT Premium 2025  658 triệu 
NEW PAJERO SPORT  Diesel 4×4 AT (Euro 5)  1 tỷ 365 triệu 
Diesel 4×2 AT (Euro 5)  1 tỷ 130 triệu 
OUTLANDER  2.0 CVT 2024  825 triệu 
2.0 CVT Premium 2024  950 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới