Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 9/2025

Mitsubishi là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu với các mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Các dòng xe Mitsubishi đa dạng từ sedan, SUV cho đến bán tải, nổi bật có Outlander, Xpander và Triton.

Đặc biệt, Mitsubishi Outlander 2025 là mẫu SUV 7 chỗ hiện đại, mang phong cách thiết kế mạnh mẽ và tinh tế, phù hợp với gia đình cũng như những chuyến đi xa. Xe được phát triển theo ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng, tạo nên diện mạo sang trọng và đậm chất thể thao.

Mitsubishi Outlander 2025 là mẫu SUV 7 chỗ hiện đại. (Ảnh: Mitsubishi)

Bên trong khoang nội thất, Outlander 2025 mang đến không gian rộng rãi, tiện nghi với nhiều trang bị cao cấp. Ghế ngồi được bọc da êm ái, hệ thống giải trí màn hình cảm ứng hiện đại hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hàng ghế linh hoạt giúp tăng khả năng chứa đồ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ mạnh mẽ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh tiên tiến, cho khả năng chinh phục nhiều địa hình khác nhau. Các công nghệ an toàn chủ động thông minh như phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, giữ làn đường… cũng được trang bị đầy đủ.

Bảng giá xe ô tô hãng Mitsubishi mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Mitsubishi)

Mẫu xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) All New Triton 2WD AT GLX 655 triệu 2WD AT Premium 782 triệu 4WD AT Athlete 924 triệu XFORCE GLX 599 triệu Exceed 640 triệu Premium 680 triệu Ultimate 1 Tone Màu 705 triệu Ultimate 2 Tone Màu 710 triệu ATTRAGE MT 380 triệu CVT 465 triệu CVT Premium 490 triệu XPANDER CROSS Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng) 698 triệu Xpander Cross (2 Tông màu) 703 triệu NEW XPANDER MT-CKD 2024 560 triệu AT-CKD 2025 598 triệu AT Premium 2025 658 triệu NEW PAJERO SPORT Diesel 4×4 AT (Euro 5) 1 tỷ 365 triệu Diesel 4×2 AT (Euro 5) 1 tỷ 130 triệu OUTLANDER 2.0 CVT 2024 825 triệu 2.0 CVT Premium 2024 950 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.