Bảng giá ô tô Suzuki mới nhất tháng 9/2025

Bảng giá xe ô tô Suzuki mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Suzuki là thương hiệu ô tô và xe máy nổi tiếng đến từ Nhật Bản, được biết đến với sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giá thành hợp lý. Các mẫu xe của Suzuki thường có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, rất phù hợp với môi trường đô thị.

Trong đó, Suzuki Swift 2025 mang phong cách trẻ trung và năng động, phù hợp với những ai yêu thích sự gọn gàng và cá tính. Thiết kế mới hiện đại hơn với lưới tản nhiệt tinh chỉnh, cụm đèn LED sắc nét và thân xe nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị. Các đường nét mềm mại kết hợp chi tiết thể thao tạo nên diện mạo cuốn hút. 

Suzuki Swift 2025 mang phong cách trẻ trung và năng động. (Ảnh: Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao)

Khoang nội thất của Swift 2025 được cải tiến để mang lại sự tiện nghi và thoải mái hơn. Bảng điều khiển hiện đại với màn hình cảm ứng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi êm ái, không gian vừa đủ cho cả gia đình nhỏ. Trang bị an toàn được nâng cấp, giúp hành khách an tâm trên mọi hành trình.

Về vận hành, Suzuki Swift 2025 tiếp tục nổi bật với động cơ tiết kiệm nhiên liệu và khả năng xử lý linh hoạt. Xe dễ dàng di chuyển trong các con phố chật hẹp nhưng vẫn đủ mạnh mẽ cho những chuyến đi xa. Hệ thống lái nhạy bén mang đến cảm giác thú vị sau vô lăng. 

Bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Suzuki)

Dòng xe Mẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
XE DU LỊCH XL7 HYBRID 1-TONE  599 triệu 900 nghìn 
XL7 HYBRID 2-TONE  607 triệu 900 nghìn 
JIMNY 1-TONE  789 triệu 
JIMNY 2-TONE  799 triệu 
SWIFT 1-TONE  569 triệu 
SWIFT 2-TONE  577 triệu 
XE THƯƠNG MẠI  SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu xanh và trắng)  318 triệu 600 nghìn 
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu bạc)  324 triệu 378 nghìn 
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT  342 triệu 812 nghìn 
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN  347 triệu 884 nghìn

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
