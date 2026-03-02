Du khách bị hủy tour Trung Đông do chiến sự: Lữ hành, hàng không hỗ trợ hết mình

(VTC News) -

Ông Phạm Duy Nghĩa - Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ đầu tư & Du lịch bàn chân Việt (Vietfoot Travel), Phó Chủ tịch Chi hội lữ hành Hà Nội - cho biết, doanh nghiệp đang khai thác tour du lịch Dubai, Abu Dhabi, các nước thuộc khu vực có chiến sự và đường bay bị hạn chế.

“Chúng tôi có 3 đoàn với gần 70 khách đã ký hợp đồng đi Dubai, chưa kể khách lẻ khoảng hơn 10 người. Tuy nhiên, do chiến sự xảy ra, nhiều đoàn khách đã liên hệ xin tạm hoãn tour và chúng tôi hoàn toàn đồng tình. Kể cả khi khách không chủ động thì doanh nghiệp cũng sẽ có kế hoạch kịp thời, vì an toàn của hành khách phải được đặt trên hết”, ông Nghĩa nói.

Tuy vậy, ông Nghĩa không khỏi lo lắng về nguy cơ hủy chuyến sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian dài. Trong khi đó, từ tháng 3 đến tháng 6/2026, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với hơn 10 đoàn, mỗi đoàn 26 - 35 người, tương đương gần 300 khách đi châu Âu và nhiều khách đi Dubai, Abu Dhabi.

"Chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran xảy ra, được dự báo diễn biến phức tạp, khó đoán định khiến chúng tôi lo lắng rằng khách sẽ có tâm lý không muốn đi du lịch nước ngoài thời điểm này. Nguy cơ phải hủy hàng loạt tour rất có thể xảy ra", ông Nghĩa bày tỏ.

Doanh nghiệp lữ hành phải hủy nhiều tour du lịch Trung Đông do chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran. (Ảnh minh họa).

Tuy vậy, ông Nghĩa khẳng định, doanh nghiệp sẽ có những chính sách để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hành khách, dù đây là sự cố khách quan ngoài ý muốn.

“Chúng tôi đã, đang và sẽ triển khai mọi giải pháp, thương thuyết với các hãng hàng không, các đối tác là công ty du lịch nước ngoài để bảo vệ quyền lợi cho hành khách, ví dụ như có thể lấy lại tiền đặt cọc vé hoặc đổi chặng bay miễn phí. Trường hợp khách không đi sẽ được hoàn lại toàn bộ kinh phí. Trong trường hợp khách muốn đi, doanh nghiệp sẽ thuyết phục khách đổi hành trình nhằm đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ hướng khách chuyển sang du lịch thị trường khác như Nga. Hiện đã có đoàn 26 khách đồng ý chuyển sang du lịch Nga vào ngày 4/3 sắp tới”, ông Nghĩa thông tin.

Trong khi đó, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Tiếp thị tập đoàn Vietravel, cũng thông tin: Doanh nghiệp đang phục vụ 3 đoàn tại Dubai với tổng cộng 51 khách và 1 đoàn tại Ai Cập gồm 24 khách. Doanh nghiệp đã cập nhật liên tục thông tin và được biết các đoàn vẫn an toàn, ổn định, chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hay an toàn của du khách. Tuy vậy, ngay khi phát sinh việc thay đổi lịch bay, doanh nghiệp đã khẩn cấp sắp xếp phương án lưu trú phù hợp cho từng đoàn theo đúng cam kết dịch vụ.

Cũng theo bà Khanh, đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm đến cùng bộ phận điều hành trong nước duy trì liên lạc thường xuyên, cập nhật thông tin theo thời gian thực từ hãng vận chuyển, đồng thời giải đáp kịp thời các thắc mắc phát sinh. Về dài hạn, Vietravel sẽ rà soát kế hoạch khai thác tuyến và tăng cường đa dạng hóa hành trình, đặc biệt là các tuyến châu Âu không trung chuyển qua Trung Đông, các chuyến charter hoặc phương án kết nối qua Đông Á, nhằm giảm thiểu phụ thuộc vào một điểm trung chuyển duy nhất.

Không chỉ doanh nghiệp lữ hành mà các hãng hàng không cũng đã có chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho hành khách khi không thể bay sang các nước Trung Đông thời điểm này. Các hãng bay quốc tế như Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways...đều phát đi thông báo đã mở quầy hỗ trợ hành khách tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính sách đổi/hoàn vé theo quy định.

Trong đó, Emirates cho phép hành khách đặt lại chuyến bay trong vòng 10 ngày; Hoàn vé theo quy định; Phối hợp đơn vị phục vụ mặt đất và khách sạn đảm bảo quyền lợi hành khách.

Etihad Airways cũng cho phép hành khách được hỗ trợ đổi vé miễn phí hoặc hoàn tiền đầy đủ. Cơ chế này được áp dụng cho vé hạng thương mại EY (607) được phát hành vào/trước ngày 28/2/2026.

“Hành khách được phép đặt lại vé miễn phí trên hạng ghế RBD thấp nhất còn trống trong cùng hạng ghế. Đặt lại vé đến ngày 18/3/2026. Phí thay đổi, phí không xuất hiện và phí dịch vụ được miễn. Việc phát hành lại vé phải hoàn tất vào/trước ngày 7/3/2026.

Đối với các chuyến bay khởi hành vào/sau ngày 8/3/2026 áp dụng các quy định về giá vé. Mã đặt chỗ (PNR) phải được cập nhật với ghi chú 'CW005-2026 Tình hình Trung Đông'”, thông báo của Etihad Airways cho biết.