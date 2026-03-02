Bị vật thể lạ va chạm, Trung tâm dữ liệu của Amazon tại UAE bốc cháy

(VTC News) -

Chiều 2/3, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) đặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo thông tin từ Amazon, vào khoảng 3h30 chiều (giờ địa phương), một vật thể hoặc mảnh vỡ không xác định đã va chạm vào cơ sở hạ tầng, gây ra tia lửa dẫn đến hỏa hoạn. Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa đã có mặt để khống chế ngọn lửa, đồng thời buộc phải ngắt toàn bộ nguồn điện và cả hệ thống máy phát dự phòng, khiến trung tâm dữ liệu rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn.

Biểu tượng Amazon Web Services (AWS) - nền tảng điện toán đám mây vừa gặp sự cố hỏa hoạn tại trung tâm dữ liệu ở UAE. (Nguồn: Reuters)

AWS cho biết nguyên nhân trực tiếp là do "các vật thể" va chạm, song chưa đưa ra chi tiết về nguồn gốc hay mức độ thiệt hại. Hiện Amazon chưa xác định thời điểm khôi phục hoạt động đầy đủ. Sự cố này đã gây gián đoạn cho một số dịch vụ điện toán đám mây trong khu vực, buộc khách hàng phải chuyển sang các vùng Availability Zone khác để duy trì kết nối.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Những ngày gần đây, Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công tên lửa và máy bay không người lái trên khắp khu vực, bao gồm cả Iraq.

Dù chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy sự cố tại trung tâm dữ liệu của Amazon liên quan đến các cuộc tấn công này, nhưng việc một cơ sở hạ tầng công nghệ trọng yếu bị ảnh hưởng trong thời điểm nhạy cảm đã làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng và an toàn vật lý của các hệ thống điện toán đám mây toàn cầu.

Amazon đã đầu tư hàng tỷ USD để mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu tại Trung Đông nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ đám mây. Do đó, sự cố lần này không chỉ gây gián đoạn dịch vụ mà còn đặt ra thách thức lớn về niềm tin của khách hàng đối với khả năng đảm bảo tính liên tục và an toàn của AWS. Các chuyên gia nhận định, nếu nguyên nhân xuất phát từ yếu tố bên ngoài như tấn công bằng vũ khí hoặc thiết bị bay, đây sẽ là lời cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ các trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu trong xung đột khu vực.