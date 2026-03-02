Hiện trường vụ sát thủ mặc áo in cờ Iran xả súng đẫm máu tại quán bar ở Mỹ

(VTC News) -

Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng tại quán bar ở Austin, bang Texas. (Video: X)

Ngày 1/3, tay súng mặc trang phục in cờ Iran cùng dòng chữ "Property of Allah" đã nổ súng tại một quán bar ở bang Texas, khiến 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ việc theo hướng nghi ngờ có yếu tố khủng bố.

Theo AP, lực lượng chức năng đã bắn hạ nghi phạm tại hiện trường. Tay súng được cho là đã sử dụng cả súng lục và súng trường trong vụ tấn công.

Vụ xả súng xảy ra bên ngoài quán bia Buford's Backyard Beer Garden trên phố Sixth Street - khu vui chơi về đêm nổi tiếng với nhiều quán bar và câu lạc bộ âm nhạc, nằm cách Đại học Texas tại Austin vài dặm. (Nguồn: AP)

Theo Cảnh sát trưởng Lisa Davis của Austin, nghi phạm đã nhiều lần lái xe chạy ngang qua quán bar trước khi dừng lại, rồi nổ súng vào những người đang ngồi ở khu vực sân hiên và phía trước quán từ cửa sổ chiếc SUV. (Nguồn: AP)

Cảnh sát trưởng Austin, bà Lisa Davis cung cấp thông tin về vụ nổ súng. (Nguồn: AP)

Hình ảnh nghi phạm được ghi lại qua video. (Nguồn: X)

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ nổ súng tại cửa hàng Buford's ở Austin. (Nguồn: AP)