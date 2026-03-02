Hiện trường vụ sát thủ mặc áo in cờ Iran xả súng đẫm máu tại quán bar ở Mỹ

Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng tại quán bar ở Austin, bang Texas. (Video: X)
Ngày 1/3, tay súng mặc trang phục in cờ Iran cùng dòng chữ "Property of Allah" đã nổ súng tại một quán bar ở bang Texas, khiến 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.
Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ việc theo hướng nghi ngờ có yếu tố khủng bố.
Theo AP, lực lượng chức năng đã bắn hạ nghi phạm tại hiện trường. Tay súng được cho là đã sử dụng cả súng lục và súng trường trong vụ tấn công.