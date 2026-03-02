Đóng

Infographic: Mỹ - Israel tấn công Iran, thương vong rải khắp Trung Đông

(VTC News) -

Số liệu sơ bộ cho thấy 201 người thiệt mạng tại Iran, ít nhất 9 người tại Israel và 3 binh sĩ Mỹ đã tử vong.

 

Diễm Châu (Thiết kế: Nhật Anh)
