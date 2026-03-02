Danh sách 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Gia Lai

(VTC News) -

Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử và 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và các xã: Nhơn Châu, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, An Nhơn Tây)

Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Hồng Diên Ủy viên Ban Chấphành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội 2 Huỳnh Thị Hoa Điệp Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phát Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 3 Lý Tiết Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai 4 Trịnh Bảo Luân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã,Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã VĩnhThạnh, tỉnh Gia Lai 5 Vũ Hồng Quân Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Viên An Lộc Phát

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và các xã: Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hội Sơn, Hòa Hội.

Số đại biểu được bầu: 2 người; số người ứng cử: 4 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Đồng Ngọc Ba Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Maroc 2 Nguyễn Văn Cảnh Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phú Hiệp, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh GiaLai; Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội 3 Nguyễn Thị Cẩm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân An,tỉnh Gia Lai 4 Lê Minh Hải Bí thư Chi bộ,Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc và các xã: Phù Mỹ, An Lương, BìnhDương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn.

Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Bành Thị Xuân Hương Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, tỉnh Gia Lai 2 Trần Kim Kha Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai 3 Mai Thúy Kiều Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã,Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban nhân dân xã Ân Tường, Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ân Tường 4 Huỳnh Thị Anh Thảo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai 5 Trần Minh Trọng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5; Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quânkhu 5

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú, Thống Nhất và các xã: Gào, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, IaLâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ, Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Grai, Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chia, Ia O, Ia Dơk, Ia Dom.

Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Lê Hoàng Anh Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển 2 Huỳnh Văn Mạnh Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thiếu tá, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai 3 Đinh Ngọc Quý Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam -New Zealand 4 Rơ Ô H' Rin Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Cơ, tỉnhGia Lai 5 Châu Ngọc Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: An Khê, An Bình và các xã: Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong, Đak Đoa, Kon Gang, IaBăng, KDang, Đak Sơmei, Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Ayun.

Số đại biểu được bầu: 2 người; số người ứng cử: 4 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Đinh Văn Buôn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã,Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai 2 Lưu Huệ Linh Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầngvà Đô thị phường An Bình, tỉnh GiaLai 3 Nguyễn Thị Mai Phương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam -Ba Lan 4 Trường Trung Tuyến Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dânxã Ya Hội, tỉnhGia Lai

Đơn vị bầu cử số 6 gồm phường Ayun Pa và các xã: Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Ia Tul, Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú, KôngChro, Ya Ma, Chư Krey, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, Ia Pa, Chư A Thai, Phú Thiện.

Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Danh sách ứng cử viên: