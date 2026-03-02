Hezbollah phóng rocket tấn công báo thù, Israel không kích Lebanon đáp trả

(VTC News) -

Quân đội Israel ngày 2/3 tuyên bố tiến hành các đợt không kích vào thủ đô Beirut (Lebanon) và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ nước này, sau khi phong trào Hezbollah phóng loạt rocket và máy bay không người lái nhằm vào miền bắc Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiến hành nhiều đợt không kích tại Beirut (Lebanon).(Nguồn: X)

Theo phía Israel, các rocket được phóng từ Lebanon đã bị hệ thống phòng không đánh chặn, không gây thương vong hay thiệt hại. Hình ảnh được xác minh cho thấy nhiều vệt sáng xuất hiện trên bầu trời khi các quả đạn được phóng đi và bị chặn lại.

Hezbollah thừa nhận thực hiện cuộc tấn công, cho biết mục tiêu là một căn cứ quân sự gần thành phố Haifa. Nhóm vũ trang Lebanon nói hành động nhằm trả đũa việc lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại, đồng thời “bảo vệ Lebanon và người dân nước này” và “đáp trả các hành động gây hấn lặp lại của Israel”.

Trong tuyên bố, lực lượng này nhấn mạnh việc Israel tiếp tục tấn công và ám sát các lãnh đạo, thanh niên và dân thường đã trao cho họ “quyền tự vệ và đáp trả vào thời điểm, địa điểm thích hợp”. Hezbollah cũng cảnh báo Israel không thể kéo dài “15 tháng gây hấn” mà không phải đối mặt phản ứng nhằm buộc chấm dứt các cuộc tấn công và rút khỏi các vùng lãnh thổ Lebanon bị chiếm đóng.

Những người ủng hộ Hezbollah tập trung tưởng niệm cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tại Lebanon, ngày 1/3. (Ảnh: AP/Hassan Ammar)

Israel tuyên bố đáp trả mạnh mẽ

Đáp lại, quân đội Israel cho biết đang tấn công Hezbollah “trên khắp lãnh thổ Lebanon” và sẽ không cho phép lực lượng này “đe dọa Nhà nước Israel hoặc gây hại cho cư dân khu vực phía bắc”.

Tel Aviv cam kết “đáp trả mạnh mẽ” và cáo buộc Hezbollah phải chịu trách nhiệm về đợt leo thang mới.

Diễn biến mới đánh dấu bước leo thang đáng kể trong cuộc đối đầu ngày càng mang tính khu vực, giữa Mỹ - Israel và Iran cùng các lực lượng đồng minh.

Theo Al Jazeera, các nhà quan sát cảnh báo căng thẳng có thể khiến Lebanon, quốc gia vốn chìm trong khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài nhiều năm, rơi vào tình thế nghiêm trọng hơn.

Hezbollah và Israel từng đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, Israel bị cáo buộc nhiều lần vi phạm lệnh đình chiến và tiến hành các cuộc tấn công gần như hằng ngày. Năm ngoái, chính phủ Lebanon ban hành sắc lệnh giải giáp Hezbollah, song lực lượng này bác bỏ, cho rằng kho vũ khí của họ là cần thiết để bảo vệ đất nước trước nguy cơ mở rộng ảnh hưởng quân sự của Israel.