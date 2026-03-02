Vụ BV Bạch Mai - Việt Đức cơ sở 2: Đề nghị Bộ Quốc phòng điều tra 4 doanh nghiệp

4 doanh nghiệp 'chung chi' hàng chục tỷ

Động thái này được nêu trong kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Bộ Y tế, liên quan cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo kết luận điều tra, 4 doanh nghiệp thuộc diện đề nghị điều tra gồm: Tổng công ty 36; Tổng công ty 319; Tổng công ty Thành An; Công ty Cổ phần Armephaco.

Bị can Nguyễn Thị Kim Tiến được chia hàng tỷ đồng liên quan đến khoản tiền "lại quả".

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện các gói thầu, các doanh nghiệp này đã chi hàng chục tỷ đồng cho lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế theo tỷ lệ 5% giá trị thanh toán trước thuế. Do các đơn vị có yếu tố quốc phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan và chuyển sang Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết luận, trong quá trình triển khai hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định đã gặp gỡ nhà thầu, tạo điều kiện để họ trúng thầu.

Hai thuộc cấp là Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn, đều là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, bị xác định đã thỏa thuận với các nhà thầu việc chi 5% giá trị thanh toán trước thuế để được giải ngân thuận lợi.

Cơ quan điều tra cho rằng: Nguyễn Chiến Thắng nhận hơn 51,7 tỷ đồng (chưa tính hơn 36,7 tỷ đồng liên quan các doanh nghiệp quốc phòng). Huỳnh Hữu Tuấn nhận 7,7 tỷ đồng (chưa tính 4,5 tỷ đồng liên quan doanh nghiệp quốc phòng).

Riêng số tiền từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, chỉ tính tại một gói thầu đã lên tới 36 tỷ đồng.

Theo lời khai của Thắng và Tuấn, một phần tiền sau đó được đưa cho bà Tiến. Hai bị can khai đã chuyển 17,9 tỷ đồng và 100.000 USD; trong khi bà Tiến thừa nhận đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, bà Tiến đã nộp 14,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, trong kết luận điều tra hiện tại, bà Nguyễn Thị Kim Tiến không bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Gói thầu nghìn tỷ và khoản “lại quả” 36 tỷ đồng

Tại gói thầu XDBM-01 (xây dựng Bạch Mai), Ban Y tế trọng điểm ký hợp đồng với Liên danh Tổng công ty 36; Tổng công ty 319 và Tổng công ty Thành An, giá trị hơn 2.189 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu hơn 1.903 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, sau mỗi lần được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu chi cho Nguyễn Chiến Thắng khoản tiền tương ứng 5% giá trị trước thuế, tổng cộng 37,8 tỷ đồng.

Trong đó, ba doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng chi 36 tỷ đồng. Một nhà thầu phụ khác chi 1,8 tỷ đồng. Sau khi ông Thắng chuyển công tác, Huỳnh Hữu Tuấn tiếp tục nhận thêm 4,5 tỷ đồng theo cơ chế tương tự.

Ở gói thầu XDVĐ-01 (xây dựng Việt Đức cơ sở 2), trị giá 2.200 tỷ đồng, Công ty Armephaco tham gia với vai trò nhà thầu phụ. Riêng doanh nghiệp này bị xác định đã đưa 700 triệu đồng cho Nguyễn Chiến Thắng; tổng số tiền các doanh nghiệp chi tại gói thầu này lên tới hơn 42 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho rằng hành vi “lại quả” diễn ra có hệ thống, gắn với cơ chế thanh toán theo từng đợt giải ngân. Dòng tiền được xác định rõ, có đối chiếu chứng từ và lời khai.

Việc tách hồ sơ để chuyển sang cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng cho thấy tính chất phức tạp và liên ngành của vụ án. Đồng thời đặt ra yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý, giám sát vốn đầu tư công tại các dự án y tế trọng điểm quốc gia.

Vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được xác định gây thất thoát 803 tỷ đồng.