Công nghệ 2/3: Bí ẩn thiên thạch tại Brazil, pin hữu cơ siêu bền của Trung Quốc

(VTC News) -

Dấu tích thiên thạch khổng lồ ở Brazil

Các nhà khoa học vừa phát hiện trường tektite đầu tiên tại Brazil - những mảnh kính tự nhiên hình thành từ vụ va chạm thiên thạch cách đây khoảng 6,3 triệu năm. Những mảnh kính này, được đặt tên là "geraisites" theo bang Minas Gerais, trải dài hơn 900 km và trở thành một trong những trường tektite lớn nhất thế giới.

Hình minh họa vụ va chạm thiên thạch khổng lồ. (Nguồn: Shutterstock)

Phát hiện này giúp bổ sung vào hồ sơ còn thiếu của Nam Mỹ về các sự kiện va chạm cổ đại. Các mảnh geraisites có hình dạng khí động học đa dạng như cầu, giọt, đĩa và thậm chí dạng "quả tạ". Phân tích hóa học cho thấy chúng chứa hàm lượng silica cao cùng dấu vết của lechatelierite (một dạng silica thủy tinh tự nhiên), bằng chứng rõ ràng cho nguồn gốc từ va chạm thiên thạch.

Dù chưa tìm thấy hố va chạm, các nhà nghiên cứu tin rằng nó nằm sâu dưới lớp địa chất cổ xưa của khối São Francisco. Phát hiện này không chỉ mở rộng hiểu biết về lịch sử va chạm ở Nam Mỹ mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt khoa học thực chứng với suy đoán về hiểm họa thiên thạch.

Pin hữu cơ mới của Trung Quốc chịu được nhiệt độ khắc nghiệt

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Thiên Tân và Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc vừa công bố loại pin hữu cơ linh hoạt mới dựa trên polymer dẫn điện PBFDO. Công nghệ này khắc phục nhược điểm truyền thống của pin hữu cơ, mang lại mật độ năng lượng cao và độ ổn định cấu trúc vượt trội.

Nhóm nghiên cứu làm việc trong phòng thí nghiệm. (Nguồn: Tianjin University)

Theo nhóm nghiên cứu, pin đạt mật độ năng lượng khoảng 250 Wh/kg, ngang ngửa nhiều loại pin lithium-ion thương mại. Đặc biệt, nó có thể hoạt động trong dải nhiệt độ từ -70°C đến 80°C, vượt xa giới hạn của pin lithium thông thường. Điều này mở ra tiềm năng ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt như không gian, vùng cực hoặc sa mạc.

Ngoài ra, pin còn có khả năng uốn cong, chịu nén và thậm chí bị đâm thủng mà không phát nổ hay cháy. Nhờ không giải phóng oxy, công nghệ này hứa hẹn mang lại giải pháp lưu trữ năng lượng an toàn hơn, giảm phụ thuộc vào kim loại hiếm như cobalt và nickel.

Công nghệ in 3D từ bụi mặt trăng

Các nhà khoa học tại Đại học Bang Ohio đã chứng minh rằng bụi Mặt Trăng giả lập có thể được biến thành vật liệu rắn nhờ kỹ thuật in 3D bằng laser. Phương pháp này cho phép tạo ra cấu trúc chịu nhiệt và lực, mở ra khả năng xây dựng trực tiếp trên Mặt Trăng thay vì phải vận chuyển vật liệu từ Trái Đất.

Hình minh họa căn cứ Mặt Trăng tương lai, gợi ý cách công nghệ in 3D từ bụi trăng có thể hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài Trái Đất. (Nguồn: ICON)

Nghiên cứu tập trung vào công nghệ "laser-directed energy deposition" (LDED), trong đó bụi được nung chảy bằng tia laser rồi đông đặc thành lớp rắn. Kết quả cho thấy vật liệu có độ cứng và khả năng chống sốc nhiệt cao, đặc biệt khi in trong môi trường khí argon hoặc chân không mô phỏng điều kiện không gian.

Tiềm năng ứng dụng rất lớn: Từ bệ hạ cánh, công cụ, cho đến các cấu trúc nhà ở cho phi hành gia trong chương trình Artemis của NASA. Công nghệ này hứa hẹn giảm chi phí vận chuyển, tận dụng tài nguyên tại chỗ và mở đường cho việc định cư lâu dài ngoài Trái Đất.