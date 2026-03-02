Yadea vận hành nhà máy 100 triệu USD ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 1/3, hãng xe máy điện Yadea đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thông minh tại Khu công nghiệp Tân Hưng, Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD.

Doanh nghiệp cho biết, nhà máy có diện tích hơn 232.000 m², công suất giai đoạn đầu đạt 1 triệu xe/năm và có thể nâng lên 2 triệu xe/năm trong giai đoạn tiếp theo. Dự kiến, nhà máy tạo việc làm cho khoảng 800 - 1.000 lao động ở giai đoạn 1, sau đó có thể mở rộng lên khoảng 3.000 nhân sự khi hoàn thiện toàn bộ dự án.

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp mẫu xe Osta tại nhà máy mới. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo Yadea, mô hình nhà máy tại Bắc Ninh được xây dựng theo định hướng sản xuất thông minh, tích hợp hệ thống quản trị số hóa toàn diện, hệ thống quản lý chất lượng và ứng dụng robot tự động hóa trong các khâu trọng yếu như sản xuất động cơ, khung xe.

Doanh nghiệp kỳ vọng các dây chuyền giúp kiểm soát chất lượng đồng bộ, nâng cao độ chính xác cơ khí và đảm bảo tiêu chuẩn toàn cầu đang áp dụng tại hơn 100 quốc gia.

Sự kiện cũng ra mắt mẫu xe máy điện cao cấp Yadea Osta, hướng đến thị trường Việt Nam với thiết kế Neo-Retro và quãng đường di chuyển công bố lên đến 180 km mỗi lần sạc.

Yadea Osta sử dụng động cơ TTFAR do hãng tự phát triển, công suất 1.500 W, cho tốc độ tối đa 63 km/h.

Theo nhà sản xuất, bộ pin này có tuổi thọ khoảng 1.200 chu kỳ sạc, khả năng chịu nhiệt đến 60 độ C và đạt chuẩn chống nước IP67.

Yadea Osta trang bị pin Lithium 72V 45Ah - cấu hình cao hơn so với ắc quy Graphene thường thấy trên các mẫu phổ thông. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Mô hình tủ đổi pin, giải pháp được xem là giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng so với sạc truyền thống, được giới thiệu bên lề sự kiện cùng nhiều mẫu xe của hãng. Nếu triển khai rộng, đây có thể là yếu tố quan trọng giúp xe máy điện tăng tính tiện dụng đối với nhóm tài xế chạy dịch vụ, vốn yêu cầu phương tiện hoạt động liên tục trong ngày.

Theo ghi nhận, loại pin có trong tủ đổi được dùng trên mẫu Yadea Velax, trong khi Osta chưa có bản thay pin như một số dự đoán trước đó.

Tủ đổi có kích thước 3x3 ô, trang bị camera an ninh, chứa pin trên mẫu Yadea Velax. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo báo cáo mới nhất của Motorcycle Data, thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 ghi nhận đà phục hồi rõ rệt, trong đó phân khúc xe máy điện tăng trưởng nổi bật.

Cụ thể, tổng dung lượng thị trường đạt khoảng 3,4 triệu xe, tăng 14,9% so với năm 2024. Honda vẫn dẫn đầu về thị phần, song mức tăng trưởng doanh số chỉ đạt 1,3%, thấp hơn con số 4,58% mà hãng từng công bố trước đó.

Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp xe máy điện ghi nhận mức tăng trưởng cao. VinFast tăng 473%, vươn lên trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai tại Việt Nam, sau Honda. Một số thương hiệu khác cũng đạt kết quả tích cực như Yadea tăng 61,6%, Pega tăng 60% và Dibao tăng 75%.

VinFast đang dẫn đầu mô hình tủ đổi pin tự động. Dự kiến có 45.000 tủ đổi pin được lắp đặt tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý I/2026. Người dùng có thể đổi pin tại các trạm này với mức phí 9.000 đồng cho mỗi lần đổi một viên pin.