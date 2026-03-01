Xiaomi ra mắt siêu xe Vision GT: Dấu ấn công nghệ tại MWC 2026

(VTC News) -

Tại Triển lãm Di động Toàn cầu (MWC) 2026 đang diễn ra tại Barcelona (Tây Ban Nha), Xiaomi đã chính thức giới thiệu mẫu siêu xe đua ý tưởng mang tên Vision Gran Turismo (GT).

Đây là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa hãng công nghệ Trung Quốc và nhà sản xuất trò chơi điện tử nổi tiếng trên hệ máy PlayStation.

Thiết kế của phương tiện ưu tiên tính khí động học với trọng tâm thấp, cửa cắt kéo và các chi tiết tối ưu luồng gió.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 28 năm của chương trình Vision GT, một thương hiệu ô tô từ Trung Quốc góp mặt thiết kế phương tiện đua mô phỏng chuyên nghiệp.

Dù là một thiết kế dành cho môi trường ảo của trò chơi Gran Turismo 7, mẫu xe xuất hiện tại triển lãm vẫn sở hữu tỉ lệ kích thước thực tế với độ hoàn thiện chi tiết cao nhằm phô diễn năng lực thiết kế khí động học.

Thân xe được kéo dài với các đường gân nổi khối và hệ thống cửa cắt kéo tạo nên diện mạo khí động học.

Mẫu siêu xe sở hữu trọng tâm cực thấp với hệ thống cánh gió và khuếch tán không khí cỡ lớn.

Các chi tiết nổi bật bao gồm hệ thống cửa mở dạng cắt kéo, cụm đèn chiếu sáng hình chữ T và vây cá mập trên nóc xe để tối ưu hóa sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành của mẫu siêu xe qua phần mềm giả lập đua xe trên hệ máy PlayStation 5.

Khoang lái của phương tiện được thiết kế tối giản với vô lăng dạng cánh bướm và hệ thống màn hình hiển thị toàn cảnh bao quanh người lái.

Việc ra mắt mẫu xe này tại châu Âu được giới chuyên môn nhận định là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho kế hoạch thương mại hóa xe điện tại thị trường quốc tế vào năm 2027.

Hiện tại, hãng đã bắt đầu thành lập các đội ngũ chuyên trách về nghiên cứu thị trường và kỹ thuật hậu mãi tại nước ngoài, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng hàng nghìn cửa hàng trải nghiệm trên toàn cầu trong 5 năm tới.