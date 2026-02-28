Xuất hiện hình ảnh tàu ngầm Israel rời cảng Haifa, chuẩn bị tham chiến?

(VTC News) -

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tàu ngầm Israel rời khỏi bến cảng Haifa và tăng tốc ra biển, địa điểm đặt căn cứ hải quân chính của Israel. Động thái này làm dấy lên suy đoán về khả năng hải quân Israel tham chiến, dù chưa có tuyên bố chính thức nào từ Tel Aviv về vấn đề này.

Haifa là trung tâm hải quân chiến lược của Israel - nơi triển khai nhiều tàu mặt nước và tàu ngầm hiện đại.

Tàu ngầm Israel rời cảng Haifa. (Ảnh: Global Defense Insight)

Hồi giữa tháng 2, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng điều động một loạt khí tài quân sự quy mô lớn tới Trung Đông, bao gồm tàu chiến, hệ thống phòng không và tàu ngầm. Tuy nhiên, Mỹ được cho vẫn chưa sử dụng chúng trong cuộc tấn công vào Iran lần này, tính đến thời điểm hiện tại.

Trong số các lực lượng được điều động vào thời điểm đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford được xem là một trong những tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ. Tàu này tham gia cùng tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến đi kèm, hiện đang hoạt động tại vịnh Ba Tư.

Ngoài ra, một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã hiện diện tại Địa Trung Hải cùng với nhiều tàu chiến khác, bao gồm tàu chiến ven bờ và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tại Biển Đỏ và khu vực gần eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết máy bay Anh đang ở "trên không" ở Trung Đông để tham gia vào nỗ lực phòng thủ phối hợp nhằm bảo vệ lợi ích của đất nước và đồng minh.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 28/2, ông Starmer nhấn mạnh Anh "không đóng vai trò nào" trong cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran, nhưng nói thêm lực lượng của Anh đang hoạt động tích cực trong khu vực.

“Máy bay Anh đang hoạt động trên bầu trời Trung Đông như một phần của hoạt động phòng thủ khu vực phối hợp nhằm bảo vệ người dân, lợi ích và đồng minh của chúng ta”, ông Starmer nói.

Ông cũng kêu gọi Iran kiềm chế các cuộc tấn công tiếp trên khắp Trung Đông, từ bỏ chương trình vũ khí và chấm dứt “bạo lực và đàn áp khủng khiếp đối với người dân Iran”.

Căn cứ quân sự Mỹ trúng tên lửa.

Tuy nhiên, video đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy khói tiếp tục bốc lên từ căn cứ hải quân của Mỹ ở thủ đô Manama, Bahrain sau đòn tấn công bằng tên lửa của Iran. Hệ thống phòng không ở Manama cũng được cho bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi máy bay không người lái Shahed-136 Iran đánh trúng radar Mỹ tại đây.