Iran tấn công trả đũa khắp Trung Đông, bắn tên lửa vào UAE, Qatar, Bahrain

(VTC News) -

Tình hình hỗn loạn ở Bahrain khi người dân đổ xô tìm nơi an toàn sau cuộc tấn công tên lửa của Iran. (Video: X)

Truyền thông Trung Đông đưa tin các quốc gia như Kuwait, Qatar, Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ghi nhận tiếng nổ lớn tại thủ đô khi Iran tiến hành đòn tấn công trả đũa.

Nhiều tiếng nổ lớn cũng đang vang vọng từ các bãi biển Dubai đến đường phố Doha. Một số tên lửa được nhìn thấy phóng vào UAE và đã bị đánh chặn.

Khói bốc lên trời sau những tiếng nổ lớn ở Manama, Bahrain.

Theo hãng thông tấn chính thức của UAE, một số mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu dân cư và khiến một thường dân thiệt mạng. "Chúng tôi đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo của Iran. Đây là hành động leo thang căng thẳng và hèn nhát", Bộ Quốc phòng UAE nhấn mạnh.

Trong khi quả tên lửa khác bắn trúng cơ sở của hải quân Mỹ tại Bahrain. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Một quan chức Qatar thông tin thêm nước này đánh chặn hai tên lửa của Iran trên không phận Qatar. Tương tự, Kuwait cho biết trong một tuyên bố rằng "hệ thống phòng không đã đánh chặn các tên lửa đang bay tới".

Một vụ nổ trên biển, nhìn từ Haifa, miền bắc Israel. (Ảnh: REUTERS)

Qatar đã lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các căn cứ của Mỹ đặt tại nước này và một số quốc gia Ả Rập láng giềng là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia” trong một bài đăng bằng tiếng Ả Rập trên X.

Tuyên bố tiếp tục khẳng định Qatar có “toàn bộ quyền đáp trả các hành động nhắm mục tiêu như vậy theo các điều khoản của luật pháp quốc tế”, đồng thời cho rằng các hành động này thể hiện sự thiếu tôn trọng đúng mức từ phía Tehran đối với những nỗ lực hòa giải liên tục của Doha giữa nước này và Washington, cùng với các quốc gia khác.

“Nhà nước Qatar luôn nỗ lực tránh xa các xung đột khu vực và tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Iran và cộng đồng quốc tế”, tuyên bố nêu rõ.

“Tuy nhiên, việc liên tục nhắm mục tiêu vào lãnh thổ của chúng tôi không phản ánh thiện chí và đe dọa nền tảng hiểu biết mà trên đó quan hệ song phương giữa hai nước được xây dựng”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng xác nhận 4 căn cứ không quân của Mỹ gồm sân bay Al Udeid ở Qatar, Al Salem ở Kuwait, Al Dhafra ở UAE và căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công tên lửa của Iran.

Tại Israel, thông báo còi báo động đã vang lên trên toàn quốc. Cùng lúc đó, cảnh báo khẩn cấp cũng được gửi trực tiếp tới điện thoại di động của người dân, yêu cầu ở gần các khu vực trú ẩn an toàn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đây là “cảnh báo chủ động” nhằm chuẩn bị cho khả năng Iran phóng tên lửa về phía Israel. Quân đội nhấn mạnh người dân cần ở gần không gian được bảo vệ và tuân thủ hướng dẫn an ninh. Một số bệnh viện lớn ở Israel thông báo chuyển hoạt động xuống hầm ngầm.

Bộ Y tế Israel yêu cầu các cơ sở phải chuẩn bị mức độ sẵn sàng cao nhất, đồng thời chỉ thị các bệnh viện cho xuất viện những ca bệnh không nghiêm trọng.

Trước đó, nguồn tin quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không nước này đánh chặn một tên lửa phóng từ Iran nhằm vào miền trung nước này và không ghi nhận thương vong. Times of Israel đưa tin thêm Iran phóng ít nhất hai tên lửa đạn đạo nhằm vào miền bắc Israel, một tên lửa đánh trúng khu vực trống trải.