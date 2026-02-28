Còi báo động rú vang, căn cứ hải quân Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa Iran

(VTC News) -

Căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa. (Nguồn: 9News)

Một quan chức Mỹ cho biết căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công tên lửa từ Iran, đồng thời mô tả đây là một "tình hình đang diễn biến phức tạp". Bahrain là nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Những tiếng nổ lớn dội lên giữa lòng thủ đô Manama ngay sau khi còi báo động khẩn cấp rít vang. Ít phút sau, các cột khói bốc lên cao, bao trùm một góc bầu trời thành phố.

Các cột khói bốc lên cao ở Bahrain. (Nguồn: NDTV)

Ảnh vệ tinh cho thấy các tàu chiến đã được rút đi giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Ngoài ra, các nguồn tin cũng ghi nhận tiếng nổ tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong khi đó, Qatar cho biết đã đánh chặn hai tên lửa do Iran phóng đi, dù một số nguồn tin nói rằng căn cứ không quân Al Udeid hiện không có khí tài quân sự Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/2 cho biết “làn sóng đầu tiên” của chiến dịch đã được triển khai, đồng thời ám chỉ các đợt tấn công tiếp theo có thể tiếp tục.

“Để đáp trả hành động gây hấn của kẻ thù thù địch và tội phạm chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran, làn sóng đầu tiên của các cuộc tấn công tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đã bắt đầu”, IRGC tuyên bố.

Một quan chức cấp cao Iran nói với Al Jazeera rằng Israel cần “chuẩn bị cho những gì sắp tới”, đồng thời cảnh báo mọi tài sản và lợi ích của Mỹ và Israel tại Trung Đông “đã trở thành mục tiêu hợp pháp”. Theo quan chức này, sau cuộc tấn công, “không còn lằn ranh đỏ” và phản ứng của Tehran sẽ kéo dài, phức tạp.