XSMN 28/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 28/2. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 7 ngày 28/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 28/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 28/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 26/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 26/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 26/2/2026, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 26/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 26/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 25/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 25/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 25/2/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 25/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 25/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 24/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 24/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 24/2/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 24/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 24/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 23/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 23/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 23/2/2026, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 23/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 23/2/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) đảm nhiệm.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng từ các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay thưởng Xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) quay số.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số ở đài Kiên Giang (XSKG),

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

- Vé nhận thưởng bắt buộc phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ; các thông tin in trên vé phải khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số trùng với một trong các giải đã được Công ty XSKT công bố.

- Ngoài ra, vé phải còn nguyên trạng, đúng kích thước ban đầu, không rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa và vẫn còn hiệu lực trong thời gian lĩnh thưởng theo quy định.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Vé trúng thưởng có thể được nhận tiền tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc tại các đại lý trực thuộc được ủy quyền chi trả.

- Đối với các giải có giá trị nhỏ, người trúng có thể đổi thưởng tại đại lý để thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh phí hoa hồng đổi thưởng, dao động khoảng 0,5%–1% tùy từng địa điểm.

- Với những giải thưởng giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty phát hành vé để làm thủ tục. Khi đó, bạn sẽ được nhận đầy đủ tiền trúng sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.