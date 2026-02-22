XSMN 23/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 23/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 23/2. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 2 ngày 23/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 23/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 23/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay XSMN sẽ được các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) đảm nhiệm.

- Thứ Ba: XSMN sẽ được mở thưởng bởi các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Kết quả XSMN sẽ được quay tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) thực hiện quay số.

- Thứ Bảy: Lịch mở thưởng XSMN sẽ được các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được quay số tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Đối với người chơi, cần đặc biệt lưu ý thời hạn nhận giải. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng, người trúng phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng.

- Về phía Công ty XSKT, có trách nhiệm giữ kín thông tin cá nhân của người trúng giải và thực hiện chi trả đầy đủ tiền thưởng trong thời hạn tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam được phát sóng trực tiếp trên VTC News trong khoảng thời gian từ 16h15–16h30 mỗi ngày. Chỉ cần truy cập vtcnews.vn, người chơi có thể cập nhật kết quả mới nhất một cách nhanh chóng, chính xác và không tốn phí.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể tra cứu XSMN qua dịch vụ SMS bằng cách soạn tin theo cú pháp hướng dẫn in trên vé. Cách này khá tiện lợi nhưng sẽ mất phí cho mỗi tin nhắn gửi đi.

- Ngoài ra, chương trình quay thưởng còn được truyền hình trực tiếp vào khung giờ 16h15 hằng ngày. Người xem cần biết chính xác đài mở thưởng trong ngày để theo dõi đúng kênh.

- Nếu muốn trải nghiệm trực tiếp, bạn có thể đến trường quay để theo dõi quá trình quay số và công bố kết quả. Trường hợp may mắn trúng thưởng, người chơi có thể làm thủ tục nhận giải ngay tại Công ty Xổ số Kiến thiết tổ chức kỳ quay.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.