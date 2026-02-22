Hải Tú khoe ảnh mới sau thời gian im ắng

Ngày 22/2, tức mùng 6 Tết, Hải Tú cập nhật hình ảnh đầu tiên trong năm 2026 lên trang cá nhân có hơn 600.000 người theo dõi. Đây cũng là bài đăng đầu tiên của cô sau khoảng 3 tháng, không cập nhật thông tin nào lên trang cá nhân.

Trong bài đăng mới nhất, Hải Tú mặc áo dài màu hồng, để tóc ngắn màu đỏ mận. Kèm theo hình ảnh, cô viết: “Cập nhật tình hình hiện tại: Hết Tết và mặt sắp thành 2 cái bánh chưng. Tú xin chúc mọi người một năm mới vững vàng như ngựa phi, dịu dàng như nắng sớm và rực rỡ theo cách rất riêng của mình nhé”.

Hình ảnh mới của Hải Tú. Ảnh: FBNV.

Từ 11/2025, Hải Tú không cập nhật bài viết nào trên trang cá nhân. Trước khi khoe ảnh mặc áo dài dịp năm mới, bài đăng gần nhất của nữ diễn viên là thông tin công ty của Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng cho đồng bào miền Trung.

Thời gian qua, nữ diễn viên không hoạt động nhiều trên mạng xã hội. Gần như mỗi tháng cô chỉ đăng hình một lần, tần suất ít hơn hẳn những người nổi tiếng khác. Tuy nhiên, các bài đăng của cô vẫn thu hút sự chú ý với lượt tương tác lớn.

Đầu tháng 7/2025, Hải Tú vướng ồn ào liên quan đến loạt ảnh nhạy cảm. Thời điểm đó, loạt ảnh được cho là của Hải Tú, chụp tại studio, đăng tải vào tháng 7/2018 bất ngờ lan truyền. Trong bộ hình, người mẫu chụp nude với nhiều màn tạo dáng được cho là nhạy cảm. Hải Tú và công ty quản lý giữ im lặng, không liên tiếng về loạt hình.

Hải Tú và chuyện tình cảm với Sơn Tùng cũng liên tục gây ồn ào dù hai người luôn giữ im lặng. Giữa năm 2025, Hải Tú đăng vlog du lịch biển. Hải Tú bị cho là ẩn ý cùng đi du lịch với Sơn Tùng. Bởi chỉ vài ngày trước đó, Sơn Tùng cũng đăng ảnh ở biển. Khán giả cho rằng Hải Tú dường như đang muốn tiết lộ chuyện tình cảm của cô với nam ca sĩ sinh năm 1994.