XSMN 22/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 22/2. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày chủ nhật ngày 22/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 22/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 22/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay XSMN sẽ do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) đảm nhiệm.

- Thứ Ba: XSMN sẽ được tổ chức mở thưởng bởi các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Kết quả XSMN sẽ được quay tại các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ phối hợp quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ do các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) thực hiện quay số.

- Thứ Bảy: Lịch mở thưởng XSMN sẽ thuộc về các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được quay số tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai cách nhận giải sau:

- Lĩnh thưởng tại đại lý vé số gần nơi ở: Hình thức này được nhiều người chọn vì nhanh gọn, không mất nhiều thời gian đi lại. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đại lý, người trúng cần trả một khoản phí dịch vụ theo mức thỏa thuận.

- Đến trực tiếp Công ty XSKT phát hành vé: Người trúng mang vé đến đúng công ty ghi trên tờ vé để hoàn tất thủ tục nhận giải. Cách này phù hợp với các giải có giá trị lớn, đảm bảo an toàn và giúp nhận đủ tiền thưởng mà không phải trả phí đổi thưởng như tại đại lý.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp trên VTC News trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30 mỗi ngày. Người chơi chỉ cần truy cập vtcnews.vn là có thể theo dõi kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, bạn có thể tra cứu XSMN qua tin nhắn SMS bằng cách soạn đúng cú pháp in trên vé số. Hình thức này tiện lợi nhưng sẽ phát sinh phí cho mỗi tin nhắn gửi đi.

- Người chơi cũng có thể xem trực tiếp chương trình quay thưởng trên truyền hình vào lúc 16h15 hằng ngày. Lưu ý cần nắm rõ đài nào mở thưởng trong ngày để lựa chọn kênh phù hợp.

- Bên cạnh đó, bạn còn có thể đến trực tiếp trường quay để theo dõi quá trình quay số và công bố kết quả. Nếu trúng thưởng, người chơi có thể làm thủ tục nhận giải ngay tại Công ty Xổ số Kiến thiết tổ chức quay số.

